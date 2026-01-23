BERENBERG stuft ASML auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ASML von 1200 auf 1300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Investitionstrends im Halbleiterbereich blieben solide, was die Nachfrage bei den Herstellern weiter stützen sollte, schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Beim Chipindustrie-Ausrüster ASML sieht sie für 2026 und 2027 etliche Nachfragetreiber und eine hinterherhinkende chinesische Konkurrenz./gl/edh
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,71 % und einem Kurs von 1.155EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 10:40 Uhr) gehandelt.
