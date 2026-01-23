Gefahr im Depot: Anleger sind total ungeschützt

Wie schnell Stimmungswechsel wirken können, zeigte der 20. Januar: Neue Zollrisiken und Trumps Eskalation im Streit um Grönland lösten einen globalen Risk-Off-Schwenk aus. Der S&P 500 fiel um 2,1 Prozent, der Nasdaq um 2,4 Prozent, der Dow Jones verlor 870 Punkte. Die "Magnificent Seven" büßten an einem Tag 653 Milliarden US-Dollar an Marktwert ein. Gleichzeitig stieg Gold, getragen von der Suche nach sicheren Anlagen.

Die Bank of America warnt, dass viele Anleger unvorbereitet in das Jahr 2026 gestartet sind und eine mögliche Aktienmarktkorrektur unterschätzen. Nach einem dreijährigen, KI-getriebenen Bullenmarkt seien die Positionierungen extrem einseitig, während der Schutz gegen Verluste auf ein Achtjahrestief gefallen ist. Die BofA spricht von einer gefährlichen Mischung aus hohem Risikoappetit, niedrigen Cashquoten und "Selbstzufriedenheit" – dem aus ihrer Sicht größten Risiko in der aktuellen geopolitischen Lage.

Laut BofA reagieren Fondsmanager jedoch kaum mit Absicherungen. Die jüngste Managerumfrage zeigt den höchsten Aktienoptimismus seit Juli 2021 – bei minimalem Schutz vor starken Korrekturen. 48 Prozent der Manager sind übergewichtet in Aktien, Bargeldbestände liegen auf Rekordtiefs. Fast die Hälfte der Befragten gibt an, keinerlei Absicherung gegen einen deutlichen Markteinbruch zu besitzen – der höchste Wert seit 2018. "Ein geringes Maß an Absicherung am Aktienmarkt ist in einer Welt voller positiver Überraschungen irrelevant", warnt die Bank.

Tipp aus der Redaktion Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

Parallel dazu rät Ray Dalio Investoren zu einer stärkeren Goldallokation. Der Bridgewater-Gründer betonte in Davos, man solle 5 Prozent bis 15 Prozent des Portfolios in Gold halten, da "Fiat-Währungen und Schulden als Wertspeicher nicht mehr in gleicher Weise von den Zentralbanken gehalten werden". Dalio sieht geopolitische Spannungen, hohe Schulden und schwindendes Vertrauen zwischen den USA und den Inhabern von Dollar-Vermögenswerten als zentrale Risiken.

Gold habe 2025 sogar Technologieaktien übertroffen: Während der Tech-Sektor 24,6 Prozent zulegte, stieg der Goldpreis um 65 Prozent. Dazu passt, dass Zentralbanken laut World Gold Council in den vergangenen drei Jahren jeweils über 1.000 Tonnen Gold aufkauften – weit mehr als die 400 bis 500 Tonnen pro Jahr im Jahrzehnt zuvor. Dalios Fazit: Das Vertrauen in Anleihen sinke, weshalb Investoren eine "überdurchschnittlich hohe Menge" Gold halten sollten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7272,93 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer