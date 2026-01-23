JPMorgan hebt Ziel für Intel auf 35 Dollar - 'Underweight'

-----------------------

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,80 % und einem Kurs von 39,87 auf Tradegate (23. Januar 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um -3,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,77 %.

Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 191,23 Mrd..

Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 50,00USD was eine Bandbreite von -25,41 %/+24,32 % bedeutet.