ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Intel auf 35 Dollar - 'Underweight'
- JPMorgan hebt Intel-Kursziel auf 35 US-Dollar an.
- Einstufung bleibt "Underweight" trotz guter Zahlen.
- Gewinnprognose für 2026 wurde reduziert.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intel nach Quartalszahlen von 30 auf 35 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Kennziffern des Halbleiterkonzerns seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Harlan Sur in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das laufende Jahr habe jedoch enttäuscht, weshalb er seine Gewinnprognose (bereinigtes EPS) für 2026 reduziert habe. Das höhere Kursziel reflektiere die gestiegenen Bewertungsmultiplikatoren im Sektor./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:46 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:46 / EST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie
Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,80 % und einem Kurs von 39,87 auf Tradegate (23. Januar 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um -3,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,77 %.
Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 191,23 Mrd..
Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 50,00USD was eine Bandbreite von -25,41 %/+24,32 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 35 US-Dollar
Deshalb nehme ich immer nach 100-150% was vom Tisch. Vermutlich kommen heute die Schlaumeier, und 10-20 Euro Vorhersager.Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif
Bei Intel geht es weniger um Computer sondern darum, dass Kunden Intels Foundry wahrnehmen. Da bei TSMC und zunehmend auch bei Samsung Fertigungsengpässe entstehen, sind potentielle Kunden geradezu gezwungen, sich nach einer anderen Foundry umzusehen. Da bleibt nur noch Intel für die fortschrittlichsten Nodes. Auch wenn Intel nur dritte Wahl ist, beschert der KI Hype Intel voraussichtlich Kundschaft, auch wenn Intels 18A und 14A Prozesse bis vor kurzem noch als nicht konkurrenzfähig genug eingestuft wurden.
Hoffentlich haben sich bei 18 Euro nicht so viel rausquatschen lassen. Ruhe seit der Zeit.....