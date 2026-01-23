Schaeffler weiter im Rallymodus - Fantasie für humanoide Roboter

Vanessa Jeffriess vom fast gleichnamigen Analysehaus Jefferies äußerte sich einer Branchenanalyse zwar generell nicht gerade optimistisch für Autozulieferer - ein Geschäftsbereich, der auch bei Schaeffler hohes Gewicht hat. Das Jahr 2026 sei hier wohl geprägt von einem schwachen Marktumfeld mit steigendem Wettbewerbsrisiko. Für Schaeffler sprach sie aber trotz der jüngsten Rally der Papiere eine frische Kaufempfehlung aus.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Rally der Schaeffler -Aktien hat am Freitag zusätzlichen Schub bekommen von einem positiven Analystenkommentar. Der Anstieg um mehr als sechs Prozent auf 11,68 Euro bedeutet, dass sich der Kurs des Auto- und Industriezulieferers seit April 2025 bald verdreifacht hat. Getrieben von der Aussicht, dass sich das Unternehmen ein lukratives Standbein im Geschäft mit humanoiden Robotern aufbaut, sind die Titel in diesem Jahr mit einem Anstieg um 40 Prozent der aktuell beste SDax -Wert.

Die Expertin begründete dies mit dem Geschäft mit humanoiden Robotern, das zu einem viel diskutierten Marktthema geworden ist. Nicht zuletzt trägt der Chef des US-Elektroautobauers Tesla dazu bei. Elon Musk kündigte am Donnerstag im Rahmen des Weltwirtschaftsforums in Davos an, dass der Konzern in seinen Werken bereits eingesetzte Roboter-Modelle unter dem Namen "Optimus" ab 2027 auch für andere industrielle Zweige vermarkten will. Musk sagte in Davos, dass der Tesla-Erfolg zunehmend von diesen Maschinen abhängig sein werde.

Bei Schaeffler hatten Analysten zuletzt immer wieder darauf verwiesen, dass das Geschäft mit humanoiden Roboter im Kommen ist. Jeffriess gab nun zu, diesem Thema bislang skeptisch gegenüber gestanden zu haben. Sie wisse jetzt aber Schaefflers wirklich einzigartige Position in den dafür notwendigen Lieferketten zu schätzen. Ihrer Ansicht nach sind die Chancen gut, dass Schaeffler bei humanoiden Robotern bis 2030 ein Marktanteilsziel von über 10 Prozent erreichen kann./tih/ag/jha/

