    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Großbritannien

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Unternehmensstimmung hellt sich stärker als erwartet auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Stimmung in UK-Unternehmen verbessert sich stark.
    • PMI steigt auf 53,9 Punkte, höchste seit 21 Monaten.
    • Hohe Nachfrage treibt Wachstum in Industrie und Dienstleistung.
    Großbritannien - Unternehmensstimmung hellt sich stärker als erwartet auf
    Foto: Siarhei - 356130783

    LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen Großbritanniens hat sich im Januar stärker als erwartet aufgehellt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 2,5 Punkte auf 53,9 Punkte, wie S&P am Freitag in London laut einer ersten Schätzung mitteilte. Der Indikator liegt damit noch deutlicher über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Volkswirte hatten im Schnitt nur einen geringfügigen Anstieg auf 51,5 Punkte erwartet. Der Indikator erreichte so den höchsten Stand seit 21 Monaten.

    In der Industrie und im Dienstleistungssektor verbesserte sich der Indikator. Besonders deutlich war der Zuwachs im Dienstleistungsbereich. In beiden Sektoren war der Anstieg stärker als erwartet. Alle Werte liegen jeweils über der Wachstumsschwelle.

    "Britische Unternehmen legten im Januar einen Gang zu und zeigten angesichts der jüngsten geopolitischen Spannungen eine ermutigende Widerstandsfähigkeit", kommentierte Chris Williamson Chefvolkswirt von S&P Global. "Die Unternehmen melden eine höhere Nachfrage sowohl aus dem Inland als auch aus dem Ausland, was zu dem schnellsten Produktionswachstum seit April 2024 geführt hat."/jsl/jkr/jha/





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Großbritannien Unternehmensstimmung hellt sich stärker als erwartet auf Die Stimmung in den Unternehmen Großbritanniens hat sich im Januar stärker als erwartet aufgehellt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 2,5 Punkte auf 53,9 Punkte, wie S&P am Freitag in …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     