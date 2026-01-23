Ölpreise legen etwas zu
- Ölpreise steigen leicht: Brent bei 64,60 USD.
- WTI-Preis klettert auf 60,88 USD, +52 Cent.
- Dollar-Schwäche und geopolitische Entspannung fördern Nachfrage.
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete 64,60 US-Dollar. Das waren 54 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 52 Cent auf 60,88 Dollar.
Marktbeobachter erklärten den Preisanstieg mit der jüngsten Kursentwicklung des Dollar. Am Vortag war die amerikanische Währung unter Druck geraten, was am Ölmarkt weiter Wirkung zeige. Da Öl in der Regel in Dollar gehandelt wird, macht eine Kursschwäche der amerikanischen Währung das Öl auf dem Weltmarkt günstiger, was die Nachfrage verstärkt.
Zudem sind geopolitische Risiken nach der Entspannung im Grönland-Streit und der Zurücknahme von Zolldrohungen durch die US-Regierung weiter in den Hintergrund getreten. Das sorgte an den Finanzmärkten für etwas mehr Risikofreude, von der auch die Ölpreise profitierten./jkr/jsl/jha/
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Lage scheint sich im Iran zuzuspitzen,das Regime scheint massiv gegenzuhalten,dem Ölmarkt stehen große Bewegungen bevor.
Der Ölpreis bleibt rätselhaft.
Öl Profiteure von der US Invasion.