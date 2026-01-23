    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCEOTRONICS AktievorwärtsNachrichten zu CEOTRONICS
    CEOTRONICS: Halbjahresbericht 2025/2026 – Top-Insights zum H1-Report

    CEOTRONICS AG setzt neue Maßstäbe: Rekordumsatz, starkes Ergebniswachstum und ein historischer Großauftrag prägen das erste Halbjahr 2025/2026.

    Foto: Kirill Sh - Unsplash
    • Der Konzernumsatz der CEOTRONICS AG im ersten Halbjahr 2025/2026 erreichte mit 34,2 Mio. € einen neuen Rekord, was einem Wachstum von 61,6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • Das EBIT stieg auf 5,8 Mio. € (+287,1 %) und das Konzernergebnis vor Steuern auf 5,66 Mio. € (+387,7 %).
    • Der Auftragsbestand zum 30. November 2025 lag bei 39,6 Mio. € (-43,9 %), während der Auftragseingang im selben Zeitraum 61,4 Mio. € (+163,8 %) betrug.
    • Im Zeitraum nach dem 30. November 2025 erhielt die CEOTRONICS AG den größten Einzelauftrag in der Unternehmensgeschichte mit einem Volumen von ca. 47 Mio. €, der im aktuellen Auftragsbestand enthalten ist.
    • Der Brutto-Cashflow belief sich auf 5,71 Mio. € (Vorjahr 1,29 Mio. €), und das Eigenkapital stieg um 8,3 % auf 30,7 Mio. €, mit einer Eigenkapitalquote von 68,7 %.
    • Der Personalbestand erhöhte sich auf 148 Mitarbeiter (138 Vollzeitäquivalente), gegenüber 129 im Vorjahr.

