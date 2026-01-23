CEOTRONICS: Halbjahresbericht 2025/2026 – Top-Insights zum H1-Report
CEOTRONICS AG setzt neue Maßstäbe: Rekordumsatz, starkes Ergebniswachstum und ein historischer Großauftrag prägen das erste Halbjahr 2025/2026.
Foto: Kirill Sh - Unsplash
- Der Konzernumsatz der CEOTRONICS AG im ersten Halbjahr 2025/2026 erreichte mit 34,2 Mio. € einen neuen Rekord, was einem Wachstum von 61,6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das EBIT stieg auf 5,8 Mio. € (+287,1 %) und das Konzernergebnis vor Steuern auf 5,66 Mio. € (+387,7 %).
- Der Auftragsbestand zum 30. November 2025 lag bei 39,6 Mio. € (-43,9 %), während der Auftragseingang im selben Zeitraum 61,4 Mio. € (+163,8 %) betrug.
- Im Zeitraum nach dem 30. November 2025 erhielt die CEOTRONICS AG den größten Einzelauftrag in der Unternehmensgeschichte mit einem Volumen von ca. 47 Mio. €, der im aktuellen Auftragsbestand enthalten ist.
- Der Brutto-Cashflow belief sich auf 5,71 Mio. € (Vorjahr 1,29 Mio. €), und das Eigenkapital stieg um 8,3 % auf 30,7 Mio. €, mit einer Eigenkapitalquote von 68,7 %.
- Der Personalbestand erhöhte sich auf 148 Mitarbeiter (138 Vollzeitäquivalente), gegenüber 129 im Vorjahr.
Der Kurs von CEOTRONICS lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,62 % im
Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 14,150EUR das entspricht einem Plus von +0,35 % seit der Veröffentlichung.
+1,80 %
+1,08 %
+8,49 %
-4,10 %
+130,33 %
+198,94 %
+285,99 %
+125,93 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken.
