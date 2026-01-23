HENSOLDT Aktie - Kurs legt am 23.01.2026 stark zu

Mit einer Performance von +3,55 % konnte die HENSOLDT Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die HENSOLDT Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,92 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 86,00€, mit einem Plus von +3,55 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Anstieg bei HENSOLDT konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -17,75 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um -9,03 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,49 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von HENSOLDT einen Anstieg von +11,87 %.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,03 % 1 Monat +13,49 % 3 Monate -17,75 % 1 Jahr +111,34 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die HENSOLDT Aktie, die durch positive Entwicklungen in der militärischen Technologie und eine Aufstockung der Anteile durch Blackrock an Bedeutung gewinnt. Technische Analysen deuten auf ein bevorstehendes Kursziel von 150 EUR hin, während die allgemeine Marktstimmung optimistisch bleibt, da HENSOLDT als Schlüsselakteur in der Rüstungsindustrie wahrgenommen wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,91 Mrd. € wert.

Der tschechische Rüstungskonzern Czechoslovak Group (CSG) hat am Freitag ein erfolgreiches Börsendebüt in Amsterdam gefeiert. Im frühen Handel kletterten die Aktien des Herstellers von Militärfahrzeugen und Munition auf bis zu 33 Euro. Der …

Rüstungswerte wie Rheinmetall , Hensoldt und Renk haben am Freitag anfängliche Kursverluste abgeschüttelt. Neue Verhandlungen über ein Ende des Kriegs in der Ukraine lasteten Anfangs auf den Kursen, doch der erfolgreiche Börsengang des …

Nach der Stabilisierung am Vortag haben die Kurse am Freitag am deutschen Aktienmarkt keine klare Richtung eingeschlagen. "Die Details zum Grönland-Deal sind an der Börse gut angekommen", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Am …

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.