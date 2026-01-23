    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWacker Neuson AktievorwärtsNachrichten zu Wacker Neuson

    Geplatzte Übernahme sorgt bei Wacker Neuson für Kurssturz

    Für Sie zusammengefasst
    • Wacker Neuson: Übernahmegespräche mit Doosan gescheitert.
    • Aktienkurs fiel um über 22 Prozent auf 18,50 Euro.
    • Analysten sehen hohe Hürden bei Finanzierung und Bewertung.
    Foto: Wolfilser - stock.adobe.com

    (neu: Kurs, Experten und Details)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktionäre von Wacker Neuson müssen ihre Hoffnung auf eine Übernahme durch den südkoreanischen Mischkonzern Doosan Bobcat begraben. Am Freitag sorgte das Ende der Gespräche im Xetra-Handel für einen Kurssturz um mehr als 22 Prozent. Die im Dezember eingepreiste Übernahmeprämie ist damit Geschichte: Mit 18,50 Euro wurden die Aktien auf dem niedrigsten Niveau seit Ende November gehandelt.

    Anfang Dezember hatte das vermeldete Übernahmeinteresse der Koreaner den Kurs vom damaligen Niveau knapp unter 19 Euro um bis zu 38 Prozent nach oben getrieben. Vom Zwischenhoch bei 26,05 Euro waren die Papiere des Baumaschinenherstellers zuletzt schon zurückgekommen.

    Analyst Stefan August von Warburg Research verwies auf koreanische Medienberichte, wonach die Bewertungserwartungen zu weit auseinander lagen und auch hohe Hürden bei der Finanzierung dazu führten, dass die Gespräche beendet wurden. Außerdem wurde ein Zusammenhang damit gesehen, dass Doosan gleichzeitig auf eine Übernahme des Waferhersteller SK Siltron hinarbeitet.

    Martin Comtesse von Jefferies erinnerte daran, dass schon das zweite Mal innerhalb eines Jahres Übernahmegespräche bei Wacker Schlagzeilen machten. Bereits im Juni war zum Thema geworden, dass Großaktionäre einen Ausstieg erwägen. Comtesse hält es zwar nicht für ausgeschlossen, dass die Gründerfamilien einen weiteren Anlauf zum Verkauf ihrer Anteile nehmen. Der Fokus liege aber erst einmal wieder auf der operativen Entwicklung.

    Eine große Verbesserung gegenüber dem dritten Quartal erwartet Comtesse im Schlussquartal jedoch nicht. Er verwies dabei auf zuletzt stark zurückgegangene Bestellungen aus den USA. Was das deutsche Infrastrukturprogramm betrifft, glaubt er, dass sich dieses frühestens im zweiten Halbjahr 2026 bemerkbar machen wird./tih/ag/jha/

    Wacker Neuson

    -5,62 %
    -23,10 %
    -24,52 %
    +2,08 %
    +25,93 %
    +7,68 %
    +9,36 %
    +62,54 %
    -23,08 %
    ISIN:DE000WACK012WKN:WACK01

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Neuson Aktie

    Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,93 % und einem Kurs von 18,40 auf Tradegate (23. Januar 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Neuson Aktie um -23,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -24,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von Wacker Neuson bezifferte sich zuletzt auf 1,30 Mrd..

    Wacker Neuson zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,222EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von +13,76 %/+46,26 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Wacker Neuson - WACK01 - DE000WACK012

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Wacker Neuson. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


