Schlumberger-Earnings: Zwischen Realität und Venezuela

Im frühen Handel reagiert die Aktie des weltweit größten Öl- und Gasdienstleisters verhalten und bewegt sich waagerecht. Schlumberger ist nach der Militär-Aktion rund um Venezuela ins Zentrum der Anleger gerückt, da das Unternehmen bei der Exploration und im Wiederaufbau der Öl‑ und Gasinfrastruktur in dem erdölreichen Land eine wichtige Rolle spielen könnte.

Der Umsatz im vierten Quartal von Schlumberger beläuft sich auf 9,75 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von 9 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies ein Anstieg von 5 Prozent.

Das Unternehmen erzielte einen bereinigten Gewinn von 78 Cent je Aktie und übertraf damit die durchschnittliche Analystenprognose von 74 Cent. Der GAAP-Gewinn je Aktie (EPS) im vierten Quartal betrug 0,55 US-Dollar, was einem Anstieg zum Vorquartal von 10 Prozent bedeutet und einem Rückgang von 29 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Der im vierten Quartal auf Schlumberger entfallende Nettogewinn von 824 Millionen US-Dollar stieg zum Vorquartal um 12 Prozent und sank im Jahresvergleich um 25 Prozent.

CEO Oliveir LePeuch räumte ein, dass 2025 von niedrigeren Rohstoffpreisen, geopolitischer Unsicherheit und einem Überangebot am Ölmarkt geprägt war.

Das bereinigte EBITDA im vierten Quartal betrug 2,33 Milliarden US-Dollar, was einem sequenziellen Anstieg von 13 Prozent und einem Rückgang von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Jahresumsatz von 35,71 Milliarden US-Dollar sank im Vergleich zum Vorjahr um 2 Prozent.

Der operative Cashflow im vierten Quartal betrug 3,01 Milliarden US-Dollar und der freie Cashflow 2,29 Milliarden US-Dollar. Aktionäre dürfen sich über eine Anhebung der vierteljährlichen Dividende um 3,5 Prozent auf 0,295 US-Dollar je Aktie freuen. Gemessen an dem aktuellen Kurs ergibt sich eine Dividendenrendite von rund 2,4 Prozent.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Schlumberger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 41,80EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.