    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchlumberger AktievorwärtsNachrichten zu Schlumberger

    Anhebung der Dividende

    749 Aufrufe 749 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schlumberger-Earnings: Zwischen Realität und Venezuela

    Die Venezuela-Phantasie hatte zuletzt die Aktie von Schlumberger angetrieben. Das Unternehmen hatte aber mit anderen Herausforderungen zu kämpfen. Jetzt hat es seine Quartalszahlen veröffentlicht.

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz von Schlumberger im Q4 bei 9,75 Mrd. USD.
    • Bereinigter Gewinn übertrifft Analystenprognose.
    • Dividende um 3,5 Prozent auf 0,295 USD je Aktie.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Anhebung der Dividende - Schlumberger-Earnings: Zwischen Realität und Venezuela
    Foto: Lino Mirgeler - dpa

    Der Umsatz im vierten Quartal von Schlumberger beläuft sich auf 9,75 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von 9 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies ein Anstieg von 5 Prozent.

    Im frühen Handel reagiert die Aktie des weltweit größten Öl- und Gasdienstleisters verhalten und bewegt sich waagerecht. Schlumberger ist nach der Militär-Aktion rund um Venezuela ins Zentrum der Anleger gerückt, da das Unternehmen bei der Exploration und im Wiederaufbau der Öl‑ und Gasinfrastruktur in dem erdölreichen Land eine wichtige Rolle spielen könnte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SLB Ltd!
    Long
    45,07€
    Basispreis
    0,40
    Ask
    × 10,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    54,09€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 9,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Das Unternehmen erzielte einen bereinigten Gewinn von 78 Cent je Aktie und übertraf damit die durchschnittliche Analystenprognose von 74 Cent. Der GAAP-Gewinn je Aktie (EPS) im vierten Quartal betrug 0,55 US-Dollar, was einem Anstieg zum Vorquartal von 10 Prozent bedeutet und einem Rückgang von 29 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

    Der im vierten Quartal auf Schlumberger entfallende Nettogewinn von 824 Millionen US-Dollar stieg zum Vorquartal um 12 Prozent und sank im Jahresvergleich um 25 Prozent.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    CEO Oliveir LePeuch räumte ein, dass 2025 von niedrigeren Rohstoffpreisen, geopolitischer Unsicherheit und einem Überangebot am Ölmarkt geprägt war. 

    Das bereinigte EBITDA im vierten Quartal betrug 2,33 Milliarden US-Dollar, was einem sequenziellen Anstieg von 13 Prozent und einem Rückgang von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Jahresumsatz von 35,71 Milliarden US-Dollar sank im Vergleich zum Vorjahr um 2 Prozent.

    Der operative Cashflow im vierten Quartal betrug 3,01 Milliarden US-Dollar und der freie Cashflow 2,29 Milliarden US-Dollar. Aktionäre dürfen sich über eine Anhebung der vierteljährlichen Dividende um 3,5 Prozent auf 0,295 US-Dollar je Aktie freuen. Gemessen an dem aktuellen Kurs ergibt sich eine Dividendenrendite von rund 2,4 Prozent.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die Schlumberger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 41,80EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Anhebung der Dividende Schlumberger-Earnings: Zwischen Realität und Venezuela Die Venezuela-Phantasie hatte zuletzt die Aktie von Schlumberger angetrieben. Das Unternehmen hatte aber mit anderen Herausforderungen zu kämpfen. Jetzt hat es seine Quartalszahlen veröffentlicht.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     