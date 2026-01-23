    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOracle AktievorwärtsNachrichten zu Oracle

    Deal ist durch!

    US-Investoren übernehmen Mehrheit an TikTok – Was bedeutet das für die App?

    ByteDance hat einen Deal zur Gründung eines mehrheitlich von US-Investoren kontrollierten Joint Ventures mit Oracle abgeschlossen. Damit wird TikToks US-Datenmanagement gesichert und ein Verbot der App in den USA abgewendet.

    • ByteDance gründet Joint Venture mit US-Investoren.
    • TikTok USDS sichert US-Datenmanagement und Zukunft.
    • Oracle übernimmt Schlüsselrolle in Datensicherheit.
    Foto: Nikolas Kokovlis - NurPhoto

    Bytedance, die Muttergesellschaft von Social-Media-Gigant TikTok wird ein mehrheitlich von US-Investoren kontrolliertes Joint Venture zur Verwaltung der TikTok-Daten in den USA gründen. Der Deal, der eine jahrelange Auseinandersetzung über die nationale Sicherheit beendet, soll die Zukunft des US-Geschäfts von TikTok sichern. Das neue Unternehmen trägt den Namen TikTok USDS.

    Im Jahr 2024 hatte Ex-Präsident Joe Biden das Gesetz "Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act" verabschiedet, das ByteDance dazu verpflichtet, die Kontrolle über TikToks US-Geschäfte auf unter 20 Prozent zu senken. Donald Trump hatte die Frist für ein Divestment nach seinem Amtsantritt verschoben. Mit 16 Millionen Followern auf seinem Kanal ist TikTok auch für Trump ein wichtiges Medium geworden.

    TikTok USDS wird von einer Investorengruppe rund um Oracle kontrolliert, zu der auch die Investmentgesellschaft Silver Lake und die MGX-Gruppe aus Abu Dhabi gehört. Jeder der drei Partner hält 15 Prozent der Anteile. Zu den weiteren Investoren zählen Dell-Gründer Michael Dell sowie Vastmere Strategic Investments, Alpha Wave Partners, Revolution, Merritt Way, Via Nova, Virgo und NJJ Capital.

    Die US-Investoren halten gemeinsam 80,1 Prozent an der Gesellschaft, während ByteDance mit 19,9 Prozent beteiligt bleibt. Oracle übernimmt dabei eine Schlüsselrolle in der Cloud- und Datensicherheit, indem die US-Nutzerdaten und TikToks Algorithmus auf den Servern des Unternehmens gespeichert werden. Die Aktie des SAP-Konkurrenten stieg am Donnerstag um rund 2,5 Prozent.

    TikTok ist mit rund 200 Millionen Nutzern in den USA eine der meistgenutzten Social-Media-Plattformen und ein wichtiger Player im Wettbewerb um digitale Werbung.

    Das Joint Venture soll die US-Datenströme sicherstellen und sicherstellen, dass alle Datenschutzrichtlinien eingehalten werden. Die US-Regierung hat dem Deal zugestimmt, und auch die chinesische Regierung hat noch keine öffentlichen Einwände erhoben. Die Übertragung der Kontrolle über Daten, Inhalte und Algorithmen soll derweil größtenteils im Hintergrund bleiben, während ByteDance weiterhin für Einnahmequellen wie Werbung und E-Commerce verantwortlich bleibt.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 153,0EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    wallstreetONLINE Redaktion
