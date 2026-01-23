KORREKTUR/Liquids für E-Zigaretten boomen - Mehr Tabak-Ersatzprodukte

(Berichtigte Neufassung mit Änderung in der Überschrift und im 2. Absatz: Die Zahl der versteuerten Zigaretten ist im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Prozent auf 66,4 Milliarden Stück gestiegen und nicht gesunken.)

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Menschen in Deutschland greifen häufiger zur E-Zigarette. Die Menge der versteuerten sogenannten Substitute für Tabakwaren wie Liquids für E-Zigaretten beziehungsweise Verdampfer stieg 2025 gegenüber dem Vorjahr um 18,2 Prozent auf 1,5 Millionen Liter, wie das Statistische Bundesamt berichtet.