    hep global GmbH mit Top-Geschäftsjahr 2025 – Erfolg auf höchstem Niveau

    Die hep global GmbH blickt auf ein außergewöhnlich starkes Geschäftsjahr 2025 zurück und stellt zugleich ambitionierte Wachstumspläne für die Jahre 2026 und 2027 vor.

    Foto: adobe.stock.com
    • Das Geschäftsjahr 2025 der hep global GmbH war sehr erfolgreich, mit einem Umsatzanstieg auf 45,4 Mio. Euro, innerhalb der prognostizierten Spanne von 45 bis 55 Mio. Euro.
    • Das vorläufige EBIT lag bei 12,7 Mio. Euro, deutlich über dem Vorjahr (-4,8 Mio. Euro) und am oberen Ende der Prognose (5 bis 15 Mio. Euro).
    • Nach Berücksichtigung nicht nachhaltiger Sondereffekte von 5,5 Mio. Euro beträgt das bereinigte EBIT 18,3 Mio. Euro.
    • Für 2026 plant das Unternehmen einen Umsatz von ca. 90 Mio. Euro, für 2027 etwa 80 Mio. Euro, mit einem erwarteten Anstieg der flüssigen Mittel auf 30-40 Mio. Euro in 2026.
    • Das EBIT soll von 25-30 Mio. Euro in 2026 auf 40-45 Mio. Euro in 2027 steigen.
    • Das Unternehmen prüft derzeit verschiedene Finanzierungsoptionen, um das zukünftige Wachstum zu sichern, und hat dazu die Investmentbanken Clarksons Securities AS und SB1 Markets AS beauftragt.


    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
