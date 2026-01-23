hep global GmbH mit Top-Geschäftsjahr 2025 – Erfolg auf höchstem Niveau
Die hep global GmbH blickt auf ein außergewöhnlich starkes Geschäftsjahr 2025 zurück und stellt zugleich ambitionierte Wachstumspläne für die Jahre 2026 und 2027 vor.
Foto: adobe.stock.com
- Das Geschäftsjahr 2025 der hep global GmbH war sehr erfolgreich, mit einem Umsatzanstieg auf 45,4 Mio. Euro, innerhalb der prognostizierten Spanne von 45 bis 55 Mio. Euro.
- Das vorläufige EBIT lag bei 12,7 Mio. Euro, deutlich über dem Vorjahr (-4,8 Mio. Euro) und am oberen Ende der Prognose (5 bis 15 Mio. Euro).
- Nach Berücksichtigung nicht nachhaltiger Sondereffekte von 5,5 Mio. Euro beträgt das bereinigte EBIT 18,3 Mio. Euro.
- Für 2026 plant das Unternehmen einen Umsatz von ca. 90 Mio. Euro, für 2027 etwa 80 Mio. Euro, mit einem erwarteten Anstieg der flüssigen Mittel auf 30-40 Mio. Euro in 2026.
- Das EBIT soll von 25-30 Mio. Euro in 2026 auf 40-45 Mio. Euro in 2027 steigen.
- Das Unternehmen prüft derzeit verschiedene Finanzierungsoptionen, um das zukünftige Wachstum zu sichern, und hat dazu die Investmentbanken Clarksons Securities AS und SB1 Markets AS beauftragt.
