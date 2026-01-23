    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA

    PUMA Aktie weiter im Abwärtstrend - -4,70 % - 23.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die PUMA Aktie bisher Verluste von -4,70 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der PUMA Aktie.

    Foto: Daniel Karmann - dpa

    PUMA ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Das Unternehmen ist global präsent und zählt zu den Top 3 der Branche. Hauptkonkurrenten sind Nike, Adidas und Under Armour. PUMA zeichnet sich durch innovative Designs und nachhaltige Produktion aus.

    PUMA aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.01.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die PUMA Aktie. Sie fällt um -4,70 % auf 20,680. Die Talfahrt der PUMA Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,36 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 20,680, mit einem Minus von -4,70 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von PUMA in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +0,32 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die PUMA Aktie damit um -5,35 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,96 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von PUMA -6,97 % verloren.

    PUMA Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,35 %
    1 Monat -4,96 %
    3 Monate +0,32 %
    1 Jahr -42,47 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur PUMA Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Unsicherheit bezüglich der Übernahme von Puma, wobei Nutzer an der Seriosität der Berichterstattung zweifeln. Die Kursentwicklung der Aktie wird kritisch betrachtet, insbesondere der Rückgang seit den Übernahmegerüchten. Es wird über mögliche Einstiegskurse und die erwarteten Unternehmenszahlen diskutiert, während technische Aspekte wie Shortselling ebenfalls thematisiert werden.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PUMA eingestellt.

    Informationen zur PUMA Aktie

    Es gibt 148 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,07 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 23.01. - FTSE Athex 20 stark +2,16 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    PUMA Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PUMA

    -4,56 %
    -5,45 %
    -5,06 %
    +0,32 %
    -42,47 %
    -65,09 %
    -74,77 %
    +16,55 %
    +1.358,45 %
    ISIN:DE0006969603WKN:696960



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



