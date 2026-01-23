US-Staatsanleihen in Gefahr? Nicht nur Brics-Staaten verkaufen massiv US-Bonds

China allein trennte sich im November von US-Staatsanleihen im Umfang von 6,1 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 11,2 Prozetn gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zwischen November 2024 und November 2025 reduzierte China seine Bestände an US-Staatsanleihen um 86 Milliarden US-Dollar.

Nach Angaben des Treasury International Capital (TIC) Systems haben China und Indien im November gemeinsam US-Staatsanleihen im Wert von 10,3 Milliarden US-Dollar verkauft.

Indien senkte seine US-Staatsanleihenbestände im November um 4,2 Milliarden US-Dollar. Im Jahresvergleich fielen Indiens gesamte Treasury-Bestände von 234 Milliarden US-Dollar auf 186,5 Milliarden US-Dollar – ein Rückgang um rund 20 Prozent.

Verursacht durch die Grönland-Krise kündigte zudem der französiche Staatspräsident Emmanuel Macron am Dienstag an, dass Europa massiv US-Anleihen verkaufen könnte.

Auch der in Dänemark ansässige Pensionsfonds AkademikerPension plant, seinen gesamten Bestand an US-Treasuries zu verkaufen, mit einem Wert von rund 100 Millionen US-Dollar.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Diese Summe ist verhältnismäßig wenig, könnte aber eine Kettenreaktion unter großen Investoren auslösen, wenn sie diesem Vorgehen folgen würden.

Beim Weltwirtschaftsforum in Davos erklärte US-Finanzminister Scott Bessent bereits am Mittwoch, dieser verkauf sei ein "Nothingburger". Im US-amerikanischen Sprachgebrauch bedeutet das soviel wie "belanglos", beziehungsweise "jemand erregt Aufmerksamkeit, obwohl nur Belangloses dahinter steht".

Bessent: "Dänemarks Investitionen in US-Staatsanleihen – ebenso wie Dänemark selbst – sind irrelevant. Es sind weniger als 100 Millionen US-Dollar. Sie verkaufen seit Jahren US-Staatsanleihen. Ich bin überhaupt nicht besorgt."

Er denkt, dass kurzfristige Verkäufe keine systemische Gefahr bedeuten.

"Ich bin überhaupt nicht besorgt. Als Finanzminister sehe ich mir unsere Auktionen des Finanzministeriums an. Wir haben Rekordinvestitionen aus dem Ausland verzeichnet."

Dieses Szenario stützt wiederum den Goldpreis. Annahme der Investoren: Die Zentralbanken verkaufen den US-Dollar und decken sich mit Gold ein. Der Wochenverlauf des Goldpreises zeigt denn auch deutlich: die psychologisch wichtige Marke von 5000 US-Dollar ist in Reichweite.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7262,69 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer