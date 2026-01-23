    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Bessent unbesorgt, aber

    2953 Aufrufe 2953 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Staatsanleihen in Gefahr? Nicht nur Brics-Staaten verkaufen massiv US-Bonds

    Zwei Mitglieder des BRICS Wirtschaftsblocks stoßen US-Staatsanleihen im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar ab. Grund zur Sorge?

    Für Sie zusammengefasst
    • China und Indien verkaufen US-Staatsanleihen massiv.
    • Macron warnt vor europäischem Anleihenverkauf.
    • US-Finanzminister sieht keine systemische Gefahr.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Bessent unbesorgt, aber - US-Staatsanleihen in Gefahr? Nicht nur Brics-Staaten verkaufen massiv US-Bonds
    Foto: - - Jiji Press

    Nach Angaben des Treasury International Capital (TIC) Systems haben China und Indien im November gemeinsam US-Staatsanleihen im Wert von 10,3 Milliarden US-Dollar verkauft.

    China allein trennte sich im November von US-Staatsanleihen im Umfang von 6,1 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 11,2 Prozetn gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zwischen November 2024 und November 2025 reduzierte China seine Bestände an US-Staatsanleihen um 86 Milliarden US-Dollar.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    27.799,81€
    Basispreis
    18,77
    Ask
    × 13,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    23.427,25€
    Basispreis
    18,52
    Ask
    × 13,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Indien senkte seine US-Staatsanleihenbestände im November um 4,2 Milliarden US-Dollar. Im Jahresvergleich fielen Indiens gesamte Treasury-Bestände von 234 Milliarden US-Dollar auf 186,5 Milliarden US-Dollar – ein Rückgang um rund 20 Prozent.

    Verursacht durch die Grönland-Krise kündigte zudem der französiche Staatspräsident Emmanuel Macron am Dienstag an, dass Europa massiv US-Anleihen verkaufen könnte. 

    Auch der in Dänemark ansässige Pensionsfonds AkademikerPension plant, seinen gesamten Bestand an US-Treasuries zu verkaufen, mit einem Wert von rund 100 Millionen US-Dollar.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Diese Summe ist verhältnismäßig wenig, könnte aber eine Kettenreaktion unter großen Investoren auslösen, wenn sie diesem Vorgehen folgen würden.

    Beim Weltwirtschaftsforum in Davos erklärte US-Finanzminister Scott Bessent bereits am Mittwoch, dieser verkauf sei ein "Nothingburger". Im US-amerikanischen Sprachgebrauch bedeutet das soviel wie "belanglos", beziehungsweise "jemand erregt Aufmerksamkeit, obwohl nur Belangloses dahinter steht".

    Bessent: "Dänemarks Investitionen in US-Staatsanleihen – ebenso wie Dänemark selbst – sind irrelevant. Es sind weniger als 100 Millionen US-Dollar. Sie verkaufen seit Jahren US-Staatsanleihen. Ich bin überhaupt nicht besorgt."

    Er denkt, dass kurzfristige Verkäufe keine systemische Gefahr bedeuten.

    "Ich bin überhaupt nicht besorgt. Als Finanzminister sehe ich mir unsere Auktionen des Finanzministeriums an. Wir haben Rekordinvestitionen aus dem Ausland verzeichnet."

    Dieses Szenario stützt wiederum den Goldpreis. Annahme der Investoren: Die Zentralbanken verkaufen den US-Dollar und decken sich mit Gold ein. Der Wochenverlauf des Goldpreises zeigt denn auch deutlich: die psychologisch wichtige Marke von 5000 US-Dollar ist in Reichweite.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7262,69Pkt, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Bessent unbesorgt, aber US-Staatsanleihen in Gefahr? Nicht nur Brics-Staaten verkaufen massiv US-Bonds Zwei Mitglieder des BRICS Wirtschaftsblocks stoßen US-Staatsanleihen im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar ab. Grund zur Sorge?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     