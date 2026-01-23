Green Bridge Metals startet Diamantkernbohrung bei Projekt Titac in Minnesota
Green Bridge Metals startet ein neues Bohrkapitel in Minnesota: Auf dem Projekt „Titac“ rückt nun das Kupferpotenzial der Lagerstätte in den Fokus gezielter Untersuchungen.
- Green Bridge Metals Corp. hat ein Diamantkernbohrprogramm auf dem Projekt "Titac" in Minnesota, USA, gestartet, um die Kupfermineralisierung zu bewerten und zu erweitern.
- Das Phase-1-Bohrprogramm umfasst sechs Bohrlöcher mit einer geplanten Gesamttiefe von etwa 1.800 Metern und einem durchschnittlichen Abstand von 50 Metern zwischen den Bohrlöchern.
- Die Hauptziele des Programms sind die Definition geologischer Kontrollen der Kupfermineralisierung, die Validierung historischer Analyseergebnisse und die Untersuchung der Beziehung zwischen Kupfermineralisierung und geophysikalischen Anomalien.
- Historische Daten zeigen, dass 26 von 32 früheren Bohrlöchern Kupfermineralisierung durchteuft haben, die jedoch nicht in das ursprüngliche Ressourcenmodell einflossen.
- Die Kupfermineralisierung wird hauptsächlich als Chalkopyrit gefunden und steht in Zusammenhang mit einer oxidischen ultramafischen Intrusion, die auch die Titandioxidressource beherbergt.
- Abhängig von den Ergebnissen des aktuellen Programms könnten nachfolgende Bohrphasen die Kontinuität der Kupfermineralisierung bei "Titac South" und ähnliche geophysikalische Anomalien bei "Titac North" überprüfen.
Der Kurs von Green Bridge Metals Corporation lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,1245EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +9,21 % im Plus.
