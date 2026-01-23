    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdani Power AktievorwärtsNachrichten zu Adani Power

    Indischer Mischkonzern

    741 Aufrufe 741 0 Kommentare 0 Kommentare

    Adani-Aktie crasht nach SEC-Hammer! Was ist da los?

    Die Adani-Aktie erleidet einen dramatischen Kurssturz, nachdem die SEC Ermittlungen wegen Bestechung und Betrug gegen den Gründer und seinen Neffen eingeleitet hat. Was ist bei dem indischen Mischkonzern los?

    Für Sie zusammengefasst
    • Adani-Aktie stürzt um 14% nach SEC-Ermittlungen.
    • Gautam Adani und Neffe wegen Betrug und Bestechung angeklagt.
    • SEC wirft Adani Group Täuschung von Investoren vor.
    Foto: Thomas Fuller - SOPA Images via ZUMA Press Wire

    Die Aktien der Adani Group erlebten am Freitag einen dramatischen Kurssturz von bis zu 14 Prozent. Grund dafür war die Bekanntgabe der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC, ein offizielles Ermittlungsverfahren gegen den Gründer der Gruppe, Gautam Adani, sowie seinen Neffen Sagar Adani einzuleiten. Der Vorwurf lautet auf Betrug und Bestechung.

    Gautam Adani, der Vorsitzende der Adani Group und einer der reichsten Männer der Welt, steht zusammen mit sieben weiteren Angeklagten im Fokus eines strafrechtlichen Verfahrens, das im November 2024 in einem New Yorker Bundesgericht eröffnet wurde. Die Anklage betrifft ein weitreichendes Bestechungs- und Betrugsnetzwerk, das über mehrere Jahre hinweg massive Summen von Investoren und internationalen Geschäftspartnern ergaunert haben soll.

    Wie der Nachrichtensender Bloomberg berichtete, hat die SEC bei einem US-Bezirksrichter in Brooklyn, Nicholas Garaufis, nun die Erlaubnis beantragt, eine offizielle Vorladung an Gautam Adani und den Geschäftsführer von Adani Green Energy, Sagar Adani, zu verschicken. Sie sollen vor Gericht erscheinen, um Fragen zu den schweren Vorwürfen zu beantworten. Die Adani Group selbst hat auf die Anfrage von CNBC bislang nicht reagiert.

    An den Finanzmärkten kam es infolge dieser Nachricht zu erheblichen Kursverlusten. Die Aktien von Adani Green Energy stürzten um 14 Prozent ab, die des Mutterkonzerns Adani Enterprises verloren mehr als 11 Prozent an Wert. Auch die Papiere von Adani Power verloren fünf Prozent ihres Wertes.

    Die SEC wirft den Verantwortlichen der Adani Group vor, Investoren sowohl in den USA als auch weltweit über die korrupten Praktiken des Unternehmens getäuscht zu haben. So soll das Unternehmen mehr als drei Milliarden US-Dollar für seine Energieprojekte eingesammelt haben, obwohl es dabei gegen Anti-Korruptionsrichtlinien verstieß. Ein weiterer schwerwiegender Vorwurf lautet, dass Adani und seine Mitangeklagten mehr als 250 Millionen US-Dollar an Bestechungsgeldern an indische Regierungsbeamte gezahlt haben, um sich Solarenergie-Verträge im Wert von über zwei Milliarden US-Dollar zu sichern.

    Die SEC erklärte vor Gericht, dass sie mehrfach versucht habe, die indische Regierung bei der Zustellung der Vorladungen zu unterstützen, jedoch ohne Erfolg. Diese Entwicklung könnte schwerwiegende Konsequenzen für die Adani Group und den indischen Geschäftsmann haben, dessen internationales Geschäft zunehmend unter Beobachtung steht.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Mehr anzeigen
    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
