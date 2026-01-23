JEFFERIES stuft Wacker Neuson auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Wacker Neuson auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Dass die fortgeschrittenen Übernahmegespräche des Baumaschinenherstellers mit Doosan Bobcat nicht fortgesetzt würden, könnte mit dem gleichzeitigen Interesse der Südkoreaner am weltweit drittgrößten Waferhersteller SK Siltron zusammenhängen, schrieb Martin Comtesse in einer am Freitag vorliegenden Reaktion. Es sei nicht ausgeschlossen, dass die Gründerfamilien einen weiteren Anlauf zum Verkauf ihrer Anteile nehmen könnten. Nun liege der Fokus aber erst einmal auf der operativen Entwicklung im vergangenen Quartal und darüber hinaus. Eine große Verbesserung gegenüber dem dritten Quartal erwartet Comtesse nicht. Das deutsche Infrastrukturprogramm dürfte sich frühestens im zweiten Halbjahr 2026 bemerkbar machen./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 03:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 03:24 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,42 % und einem Kurs von 18,50EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 11:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Wacker Neuson

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 21

Kursziel alt: 21

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

