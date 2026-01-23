    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFutureGen Industries AktievorwärtsNachrichten zu FutureGen Industries
    FutureGen Industries richtet sein Beteiligungsportfolio auf fünf innovationsgetriebene Technologiesektoren mit hohem Wachstumspotenzial aus

    Foto: adobe.stock.com
    Lüdenscheid (ots) - FutureGen Industries Corp. (ISIN: CA36118G1072 | WKN:
    A41WY4) , ehemals Right Season Investments Corp., FutureGen Industries oder das
    Unternehmen, informiert seine Aktionäre über die Erweiterung des
    Investitionsmandats des Unternehmens, das auf innovationsgetriebene,
    wachstumsstarke Technologiesektoren ausgerichtet ist. Das Unternehmen teilt
    unter Bezugnahme auf seine Pressemitteilung vom 19. Juni 2025 mit, dass es
    beabsichtigt, seine Strategie weiter voranzutreiben, indem es ein
    Investmentengagement durch Beteiligungen an Unternehmen in definierten
    Zielbranchen verfolgt, darunter Verteidigungssysteme, Quantencomputing,
    künstliche Intelligenz (KI), Robotik und Biotechnologie.

    Das erweiterte Investitionsmandat reflektiert die strategische Neuausrichtung
    des Unternehmens, die unter der Führung von CEO Dr. Kristian Thorlund initiiert
    und erstmals in der Unternehmensmitteilung vom 19. Juni 2025 im Zuge der
    Fokussierung auf innovationsgetriebene Wachstumssektoren kommuniziert wurde.
    Seit seiner Ernennung hat Dr. Thorlund die gezielte Weiterentwicklung des
    Portfolios sowie die Schärfung der strategischen Prioritäten vorangetrieben, um
    technologische Innovationen und langfristige Branchentrends systematisch zu
    adressieren.

    Im Rahmen dieser Transformation richtet das Unternehmen seinen
    Investitionsansatz zunehmend an einer ETF-ähnlichen Technologiestrategie aus.

    Ziel ist es, über Beteiligungen sowohl an innovativen Unternehmen in frühen
    Entwicklungsphasen als auch an etablierten, wettbewerbsstarken Marktteilnehmern
    einen strukturierten Zugang zu zentralen Zukunftsbranchen zu schaffen. Dazu
    zählen insbesondere Verteidigungssysteme, künstliche Intelligenz,
    Biotechnologie, Robotik und Quantencomputing. Dieses Modell soll Investoren über
    ein einziges Anlagevehikel einen diversifizierten Zugang zu einem breiten
    Spektrum technologischer Wachstumschancen ermöglichen.

    Der sich weiter festigende Marktausblick in diesen Sektoren untermauert die
    strategische Ausrichtung des Unternehmens und unterstützt den Fokus auf
    langfristig wachstumsstarke Technologiefelder. Marktdaten zeigen nämlich, dass
    der globale Markt für künstliche Intelligenz voraussichtlich von 279 Milliarden
    Dollar im Jahr 2024 auf 1,81 Billionen Dollar bis zum Jahr 2030 wachsen wird.

    https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/artificial-intelligence-ai-m
    arket

    Die Biotechnologiebranche wird voraussichtlich von 1,55 Billionen Dollar im Jahr
    2023 auf 3,88 Billionen Dollar im Jahr 2030 wachsen. https://www.grandviewresear
    ch.com/horizon/outlook/biotechnology-market-size/global
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FutureGen Industries Aktie

    Die FutureGen Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -46,40 % und einem Kurs von 0,073 auf Frankfurt (23. Januar 2026, 09:55 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FutureGen Industries Aktie um -0,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -40,60 %.

    Die Marktkapitalisierung von FutureGen Industries bezifferte sich zuletzt auf 3,78 Mio..

