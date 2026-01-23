FutureGen Industries richtet sein Beteiligungsportfolio auf fünf innovationsgetriebene Technologiesektoren mit hohem Wachstumspotenzial aus
Lüdenscheid (ots) - FutureGen Industries Corp. (ISIN: CA36118G1072 | WKN:
A41WY4) , ehemals Right Season Investments Corp., FutureGen Industries oder das
Unternehmen, informiert seine Aktionäre über die Erweiterung des
Investitionsmandats des Unternehmens, das auf innovationsgetriebene,
wachstumsstarke Technologiesektoren ausgerichtet ist. Das Unternehmen teilt
unter Bezugnahme auf seine Pressemitteilung vom 19. Juni 2025 mit, dass es
beabsichtigt, seine Strategie weiter voranzutreiben, indem es ein
Investmentengagement durch Beteiligungen an Unternehmen in definierten
Zielbranchen verfolgt, darunter Verteidigungssysteme, Quantencomputing,
künstliche Intelligenz (KI), Robotik und Biotechnologie.
Das erweiterte Investitionsmandat reflektiert die strategische Neuausrichtung
des Unternehmens, die unter der Führung von CEO Dr. Kristian Thorlund initiiert
und erstmals in der Unternehmensmitteilung vom 19. Juni 2025 im Zuge der
Fokussierung auf innovationsgetriebene Wachstumssektoren kommuniziert wurde.
Seit seiner Ernennung hat Dr. Thorlund die gezielte Weiterentwicklung des
Portfolios sowie die Schärfung der strategischen Prioritäten vorangetrieben, um
technologische Innovationen und langfristige Branchentrends systematisch zu
adressieren.
Im Rahmen dieser Transformation richtet das Unternehmen seinen
Investitionsansatz zunehmend an einer ETF-ähnlichen Technologiestrategie aus.
Ziel ist es, über Beteiligungen sowohl an innovativen Unternehmen in frühen
Entwicklungsphasen als auch an etablierten, wettbewerbsstarken Marktteilnehmern
einen strukturierten Zugang zu zentralen Zukunftsbranchen zu schaffen. Dazu
zählen insbesondere Verteidigungssysteme, künstliche Intelligenz,
Biotechnologie, Robotik und Quantencomputing. Dieses Modell soll Investoren über
ein einziges Anlagevehikel einen diversifizierten Zugang zu einem breiten
Spektrum technologischer Wachstumschancen ermöglichen.
Der sich weiter festigende Marktausblick in diesen Sektoren untermauert die
strategische Ausrichtung des Unternehmens und unterstützt den Fokus auf
langfristig wachstumsstarke Technologiefelder. Marktdaten zeigen nämlich, dass
der globale Markt für künstliche Intelligenz voraussichtlich von 279 Milliarden
Dollar im Jahr 2024 auf 1,81 Billionen Dollar bis zum Jahr 2030 wachsen wird.
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/artificial-intelligence-ai-m
arket
Die Biotechnologiebranche wird voraussichtlich von 1,55 Billionen Dollar im Jahr
2023 auf 3,88 Billionen Dollar im Jahr 2030 wachsen. https://www.grandviewresear
ch.com/horizon/outlook/biotechnology-market-size/global
