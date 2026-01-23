FutureGen Industries richtet sein Beteiligungsportfolio auf fünf innovationsgetriebene Technologiesektoren mit hohem Wachstumspotenzial aus

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FutureGen Industries Aktie

Die FutureGen Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -46,40 % und einem Kurs von 0,073 auf Frankfurt (23. Januar 2026, 09:55 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FutureGen Industries Aktie um -0,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -40,60 %.

Die Marktkapitalisierung von FutureGen Industries bezifferte sich zuletzt auf 3,78 Mio..