    Starke Ausschüttungen

    Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung

    Eine Rendite von +8,61 % klingt verlockend – doch wie stabil ist die Ausschüttung wirklich? Diese Aktie punktet mit verlässlichem Cashflow und stetigem Wachstum.

    Starke Ausschüttungen - Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung

    Plains All American Pipeline ist ein Schlüsselakteur im nordamerikanischen Energiemarkt, spezialisiert auf den Transport und die Lagerung von Rohöl. Mit einem umfassenden Netzwerk und strategisch gelegenen Anlagen bietet es effiziente Lösungen im Energiesektor. Hauptkonkurrenten sind Enbridge und Kinder Morgan. Seine Stärke liegt in der Infrastruktur und der Marktpräsenz.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Plains All American Pipeline nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Plains All American Pipeline gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +8,61 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +14,94 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,05 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Plains All American Pipeline investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +110,21 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Plains All American Pipeline verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +8,61 %.
    Mit +8,61 % Dividendenrendite bietet Plains All American Pipeline ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +14,94 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Plains All American Pipeline für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +8,61 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,05.
    Plains All American Pipeline weißt eine Marktkapitalisierung von 11,49 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +8,61 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Plains All American Pipeline Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.01.2026

    Mit einer Performance von +0,16 % konnte die Plains All American Pipeline Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +8,61 %, eine Investition von etwa 139.373 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 1,670000 +9,87 % +8,61 %
    2025 1,520000 +19,69 % +8,25 %
    2024 1,270000 +18,69 % +7,32 %
    2023 1,070000 +28,53 % +7,66 %
    2022 0,832500 0,00 % +7,49 %

    Warum Plains All American Pipeline für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +8,61 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +14,94 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 11,05
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Plains All American Pipeline

    +0,16 %
    +0,47 %
    +7,83 %
    +14,60 %
    -7,11 %
    +57,10 %
    +110,21 %
    -4,44 %
    -28,77 %
    ISIN:US7265031051WKN:917437

    Seite 1 von 2 




    Verfasst von Markt Bote
    Starke Ausschüttungen Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung Eine Rendite von +8,61 % klingt verlockend – doch wie stabil ist die Ausschüttung wirklich? Diese Aktie punktet mit verlässlichem Cashflow und stetigem Wachstum.
