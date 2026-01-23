Starke Ausschüttungen
Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung
Eine Rendite von +8,61 % klingt verlockend – doch wie stabil ist die Ausschüttung wirklich? Diese Aktie punktet mit verlässlichem Cashflow und stetigem Wachstum.
Plains All American Pipeline ist ein Schlüsselakteur im nordamerikanischen Energiemarkt, spezialisiert auf den Transport und die Lagerung von Rohöl. Mit einem umfassenden Netzwerk und strategisch gelegenen Anlagen bietet es effiziente Lösungen im Energiesektor. Hauptkonkurrenten sind Enbridge und Kinder Morgan. Seine Stärke liegt in der Infrastruktur und der Marktpräsenz.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Plains All American Pipeline nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Plains All American Pipeline gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +8,61 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+14,94 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,05 und einer akzeptablen
Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Plains All American Pipeline investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +110,21 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Plains All American Pipeline weißt eine Marktkapitalisierung von 11,49 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +8,61 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Plains All American Pipeline Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.01.2026
Mit einer Performance von +0,16 % konnte die Plains All American Pipeline Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Beispielrechnung für 12.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +8,61 %, eine Investition von etwa 139.373€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|1,670000
|+9,87 %
|+8,61 %
|2025
|1,520000
|+19,69 %
|+8,25 %
|2024
|1,270000
|+18,69 %
|+7,32 %
|2023
|1,070000
|+28,53 %
|+7,66 %
|2022
|0,832500
|0,00 %
|+7,49 %
Warum Plains All American Pipeline für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +8,61 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +14,94 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 11,05
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen