BERENBERG stuft ENI auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Eni auf "Hold" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Aufgrund niedrigerer Ölpreise dürften die Ergebnisse der integrierten europäischen Ölkonzerne im vierten Quartal schwächer ausfallen, schrieb Henry Tarr in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Der Gegenwind könne 2026 anhalten. Seine Sektorfavoriten sind BP und Neste./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 18:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,41 % und einem Kurs von 16,68EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 11:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Henry Tarr

Analysiertes Unternehmen: ENI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 14,50

Kursziel alt: 14,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

