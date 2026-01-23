Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 23.01.26
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 23.01.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Silber (+2,89 %) genz vorne. Gefolgt von Gold (-0,13 %), DAX Performance (+0,01 %), Commerzbank AG (-0,72 %), TOPIX Index (Preisindex) ().
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Silber
|HM1E8T
|Long
|6,95
|972,80 Tsd.
|Silber
|VJ22BX
|Long
|8,13
|765,55 Tsd.
|Silber
|VJ3HLL
|Long
|10,38
|692,70 Tsd.
|Silber
|HM1H6H
|Long
|6,88
|613,50 Tsd.
|Gold
|VJ2XWU
|Long
|12,65
|532,50 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Moderna Inc
|PL6V8T
|Long
|3,79
|43,20 Tsd.
|BASF SE
|DU6LUN
|Long
|17,52
|42,00 Tsd.
|Gold
|FD6E9V
|Long
|4,31
|34,50 Tsd.
|Amazon Inc
|SY7AAZ
|Long
|9,40
|28,82 Tsd.
|adidas AG
|SU716C
|Long
|4,02
|21,31 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Gold
|
Classic
|DB0SEX
|504,05 Tsd.
|DAX Performance
|
Classic
|DU6XWU
|396,97 Tsd.
|Commerzbank AG
|
Sonstige
|DK1F4A
|260,02 Tsd.
|DAX Performance
|
Classic
|UK2U5G
|200,17 Tsd.
|TOPIX Index (Preisindex)
|
Bonus Garantie
|SH9Z9A
|131,31 Tsd.
