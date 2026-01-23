Heute am 23.01.2026: Siemens Energy Aktie im Spotlight

Mit einer Performance von +3,31 % konnte die Siemens Energy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,81 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Siemens Energy Aktie. Nach einem Plus von +1,81 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 142,03€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Siemens Energy Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +47,46 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um +11,72 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,21 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Siemens Energy um +18,30 % gewonnen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,39 % geändert.

Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,72 % 1 Monat +19,21 % 3 Monate +47,46 % 1 Jahr +157,23 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die jüngste Heraufstufung der Siemens Energy Aktie durch die UBS, die das Kursziel von 40 auf 175 Euro erhöht hat. Anleger äußern gemischte Meinungen zur Kursentwicklung, wobei einige einen Rückgang erwarten, während andere optimistisch sind. Externe Faktoren wie Zollstreitigkeiten werden als potenzielle Risiken für die Märkte identifiziert. Zudem wird die Unternehmensführung und die hohe Vergütung des Managements thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 113,26 Mrd.EUR € wert.

