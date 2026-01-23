    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    Besonders beachtet!

    745 Aufrufe 745 0 Kommentare 0 Kommentare

    Heute am 23.01.2026: Siemens Energy Aktie im Spotlight

    Am 23.01.2026 ist die Siemens Energy Aktie, bisher, um +3,31 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Siemens Energy Aktie.

    Besonders beachtet! - Heute am 23.01.2026: Siemens Energy Aktie im Spotlight
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

    Siemens Energy Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 23.01.2026

    Mit einer Performance von +3,31 % konnte die Siemens Energy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,81 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Siemens Energy Aktie. Nach einem Plus von +1,81 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 142,03. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Short
    6.322,58€
    Basispreis
    3,78
    Ask
    × 14,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    5.514,91€
    Basispreis
    4,36
    Ask
    × 14,11
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Siemens Energy Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +47,46 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um +11,72 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,21 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Siemens Energy um +18,30 % gewonnen.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,39 % geändert.

    Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,72 %
    1 Monat +19,21 %
    3 Monate +47,46 %
    1 Jahr +157,23 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die jüngste Heraufstufung der Siemens Energy Aktie durch die UBS, die das Kursziel von 40 auf 175 Euro erhöht hat. Anleger äußern gemischte Meinungen zur Kursentwicklung, wobei einige einen Rückgang erwarten, während andere optimistisch sind. Externe Faktoren wie Zollstreitigkeiten werden als potenzielle Risiken für die Märkte identifiziert. Zudem wird die Unternehmensführung und die hohe Vergütung des Managements thematisiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Zur Siemens Energy Diskussion

    Informationen zur Siemens Energy Aktie

    Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 113,26 Mrd.EUR € wert.

    Leichte Verluste - Adidas auf Tief seit fast drei Jahren


    Nach der Stabilisierung am Vortag haben die Kurse am Freitag am deutschen Aktienmarkt wieder geschwächelt. Anleger bleiben auf Richtungssuche. Am Donnerstag hätten die Anleger noch "im großen Stil gekauft", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann …

    Wenig Bewegung - BASF schwach


    Nach der Stabilisierung am Vortag haben die Kurse am Freitag am deutschen Aktienmarkt keine klare Richtung eingeschlagen. "Die Details zum Grönland-Deal sind an der Börse gut angekommen", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Am …

    Börsenstart Europa - 23.01. - FTSE Athex 20 stark +2,16 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Siemens Energy

    +3,78 %
    +11,53 %
    +19,93 %
    +48,42 %
    +157,74 %
    +651,71 %
    +333,94 %
    +565,58 %
    ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Heute am 23.01.2026: Siemens Energy Aktie im Spotlight Am 23.01.2026 ist die Siemens Energy Aktie, bisher, um +3,31 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Siemens Energy Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     