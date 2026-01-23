BERENBERG stuft Allianz SE auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 431 Euro belassen. Der Versicherer sei auf Kurs, die Markterwartungen zu übertreffen, schrieb Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei attraktiv./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 368,8EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Michael Huttner
Analysiertes Unternehmen: Allianz SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 431
Kursziel alt: 431
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
