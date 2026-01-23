Traumstart! CSG-Aktie feuert zum Börsenstart aus allen Rohren

Im Rahmen des Börsengangs wurden 30 Millionen neue Aktien und bis zu 122 Millionen bestehende Aktien angeboten, einschließlich einer Option auf Mehrzuteilung, zu einem Preis von 25 Euro pro Aktie.

Die Aktie von Panzer- und Munitionshersteller CSG sorgt bei ihrem Debüt an der Amsterdamer Börse für Aufsehen. Am Freitagmorgen stürmte der Kurs um 32 Prozent auf 33 Euro. Damit kletterte die Marktkapitalisierung auf mehr als 30 Milliarden Euro katapultierte. Gegen Mittag notiert die Aktie bei rund 32 Euro knapp 28 Prozent im Plus.

Der Konzern mit Sitz in Prag legte damit nicht nur den größten Börsengang eines reinen Rüstungsunternehmens weltweit hin. CSG ist damit schon jetzt doppelt so viel wert wie die deutschen Rüstungskonzerne Renk und Hensoldt zusammen. Zum Vergleich: Rheinmetalls Marktkapitaliserung liegt bei 82 Milliarden Euro.

Die Gründe für das Traumdebüt liegen auf der Hand: Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine hat die Nachfrage nach militärischer Ausrüstung weltweit spürbar zugenommen. Rüstungsunternehmen profitieren von einer Aufstockung der Verteidigungsausgaben in vielen Ländern.

CSG erwartet für 2025 einen Umsatz von mehr als 6,4 Milliarden Euro. In diesem Jahr sollen es dann schon 7,4 bis 7,6 Milliarden Euro sein. Ab 2027 plant das Unternehmen eine Ausschüttung von 30 bis 40 Prozent des Nettogewinns.

Experten erwarten, dass die rasche Expansion des Unternehmens und die steigenden Einnahmen den Kurs weiterhin stützen. Unternehmenschef Michal Strnad äußerte sich zuversichtlich über die hohe Nachfrage und betonte, dass die schnelle Durchführung des IPOs zur Minimierung von Markt- und Zeitrisiken entscheidend war.

Der 33-jährige Strnad, der das Unternehmen in dritter Generation führt, plant, die Erlöse aus dem Verkauf von 2,55 Milliarden Euro für Investitionen seines Family Office zu nutzen, das nicht in die Verteidigungsbranche investieren werde.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



