    Größter Rüstungs-IPO

    Traumstart! CSG-Aktie feuert zum Börsenstart aus allen Rohren

    Das Börsendebüt des tschechischen Rüstungsriesen CSG wird zum Volltreffer. Der Hersteller von gepanzerten Fahrzeugen und Munition startete mit einem Kursplus von mehr als 30 Prozent.

    • CSG-Börsendebüt: Kursplus über 30 Prozent, 33 Euro.
    • Größter Rüstungs-IPO weltweit, 30 Mrd. Euro Wert.
    • Hohe Nachfrage nach Rüstung, Umsatzprognose 7,6 Mrd. Euro.
    Größter Rüstungs-IPO - Traumstart! CSG-Aktie feuert zum Börsenstart aus allen Rohren
    Die Aktie von Panzer- und Munitionshersteller CSG sorgt bei ihrem Debüt an der Amsterdamer Börse für Aufsehen. Am Freitagmorgen stürmte der Kurs um 32 Prozent auf 33 Euro. Damit kletterte die Marktkapitalisierung auf mehr als 30 Milliarden Euro katapultierte. Gegen Mittag notiert die Aktie bei rund 32 Euro knapp 28 Prozent im Plus.

    Im Rahmen des Börsengangs wurden 30 Millionen neue Aktien und bis zu 122 Millionen bestehende Aktien angeboten, einschließlich einer Option auf Mehrzuteilung, zu einem Preis von 25 Euro pro Aktie.

    Der Konzern mit Sitz in Prag legte damit nicht nur den größten Börsengang eines reinen Rüstungsunternehmens weltweit hin. CSG ist damit schon jetzt doppelt so viel wert wie die deutschen Rüstungskonzerne Renk und Hensoldt zusammen. Zum Vergleich: Rheinmetalls Marktkapitaliserung liegt bei 82 Milliarden Euro.

    Die Gründe für das Traumdebüt liegen auf der Hand: Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine hat die Nachfrage nach militärischer Ausrüstung weltweit spürbar zugenommen. Rüstungsunternehmen profitieren von einer Aufstockung der Verteidigungsausgaben in vielen Ländern. 

    CSG erwartet für 2025 einen Umsatz von mehr als 6,4 Milliarden Euro. In diesem Jahr sollen es dann schon 7,4 bis 7,6 Milliarden Euro sein. Ab 2027 plant das Unternehmen eine Ausschüttung von 30 bis 40 Prozent des Nettogewinns.

    Experten erwarten, dass die rasche Expansion des Unternehmens und die steigenden Einnahmen den Kurs weiterhin stützen. Unternehmenschef Michal Strnad äußerte sich zuversichtlich über die hohe Nachfrage und betonte, dass die schnelle Durchführung des IPOs zur Minimierung von Markt- und Zeitrisiken entscheidend war.

    Der 33-jährige Strnad, der das Unternehmen in dritter Generation führt, plant, die Erlöse aus dem Verkauf von 2,55 Milliarden Euro für Investitionen seines Family Office zu nutzen, das nicht in die Verteidigungsbranche investieren werde. 

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

     



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Julian Schick
