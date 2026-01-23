Aegis Critical Energy Defence gibt die NYSE-Börsennotierung von Quantum eMotion, das Rebranding seines Energiepartners und einen Neuzugang zum Board bekannt

Vancouver BC, Kanada - 23. Januar 2026 / IRW-Press / Aegis Critical Energy Defence Corp. („Aegis“) (CSE: QESS | OTCQB: QESSF | FWB: JG6) gratuliert Quantum eMotion Corp. (TSXV: QNC; OTCQB: QNCCF; FWB: 34Q0) zur Einreichung seiner Registrierungserklärung gemäß Formular 40-F bei der U.S. Securities and Exchange Commission, die einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Börsennotierung seiner Stammaktien an der Börse NYSE American markiert. Dieser Erfolg unterstreicht die wachsende Führungsrolle von Quantum eMotion im Bereich der quantenbasierten Cybersicherheit und fortschrittlichen Technologielösungen.

Dieser Meilenstein ist eine Fortführung der Zusammenarbeit der beiden Unternehmen, unter anderem bei der Einführung von Tough Bhoy️, einem quantengesicherten Energiespeichersystem, das für extreme Umgebungen und missionskritische Einsätze entwickelt wurde.

Aegis kündigt außerdem eine Reihe von Partnerschaften innerhalb des Ökosystems an, mit denen die Quantensicherheitstechnologien von Quantum eMotion in Energiesysteme der nächsten Generation integriert werden:

- Aegis & Malahat Energy Systems Inc. – Gemeinsame Entwicklung von quantengesicherten BESS-Systemen für das Verteidigungswesen und kritische Infrastruktureinrichtungen; es liegen bereits Vorbestellungen für 261-kWh-Systeme vor, deren Auslieferung für Anfang 2026 geplant ist.

- SuperQ Quantum Computing Inc. (CSE: QBTQ; OTCQB: QBTQF; Frankfurt: 25X) – Anwendung hybrider quantenklassischer Optimierungslösungen für ein effizienteres Energiemanagement in der gesamten resilienten Infrastruktur von Aegis.

- SEETEL New Energy (TWSE: 7740) – Gemeinsame Entwicklung eines UL-zertifizierten hybriden BESS-Systems mit integrierter Quantensicherheit für Rechenzentren, Versorgungsunternehmen und maritime Anwendungen.

- Malahat Battery Technologies firmiert nun unter dem Namen Malahat Energy Systems Inc.

Aegis hat außerdem bekannt gegeben, dass sein strategischer Energiepartner seinen Namen von Malahat Battery Technologies Corp. in Malahat Energy Systems Inc. (MES) geändert hat, um dem erweiterten Fokus auf integrierte Energiesysteme und fortschrittliche Speichertechnologien Rechnung zu tragen. Im Rahmen dieser Umstellung wurde Ramtin Rasoulinezhad in das Board of Directors von MES berufen, wo er sein fundiertes Fachwissen in den Bereichen Energiesysteme und Vermarktung einbringen wird. „Wir treten in eine neue Phase der Innovation und Leistungsfähigkeit ein“, so ein Sprecher von Aegis Critical Energy Defence. „Im Namen Malahat Energy Systems Inc. kommt das Leitprinzip des Unternehmens besser zum Ausdruck. Und es freut uns sehr, dass Ramtin Rasoulinezhad uns bei der forcierten Entwicklung von Energien der nächsten Generation zur Seite stehen wird.“