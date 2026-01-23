Datavault AI Inc. schließt Übernahme von API Media ab

PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 23. Januar 2026 / Datavault AI Inc. (NASDAQ:DVLT) („Datavault AI” oder das „Unternehmen”), ein führender Anbieter von Technologien für Datenmonetarisierung, Authentifizierung, digitale Interaktion und Tokenisierung realer Vermögenswerte, gab heute bekannt, dass es die zuvor angekündigte Übernahme von API Media Innovation Inc („API”), einem Anbieter von Medieninfrastruktur- und Veranstaltungstechnologielösungen, abgeschlossen hat.

API mit Hauptsitz in New Jersey blickt auf eine jahrzehntelange Tradition in der Bereitstellung innovativer Audio- und Videotechnologien für die Medien-, Sport- und Unterhaltungsbranche zurück. Zu den Kunden von API zählen einige der renommiertesten und gefragtesten Sportstätten und -veranstaltungen, was durch eine engagierte und kundenorientierte Kultur ermöglicht wird, die über Jahrzehnte hinweg gepflegt wurde.

„Wir freuen uns über den Abschluss dieser Übernahme, die einen entscheidenden nächsten Schritt in unserer Strategie zur Skalierung des proprietären Datenmonetarisierungs-Ökosystems von Datavault AI darstellt“, sagte Nathaniel Bradley, Chief Executive Officer von Datavault AI. „Die ikonische Marke und das Know-how von API Media in den Bereichen Multi-Channel-Engagement, Datenüberlagerungsintegration und On-the-Fly-Automatisierung werden voraussichtlich unsere Kernplattform stärken, unsere Kultur bereichern und den Wert steigern, den wir unseren Unternehmenskunden durch verifizierte, tokenisierte Datenbestände bieten. Dies ist ein Sprung nach vorne, den wir uns gewünscht haben, und dies ist das Team, das wir uns gewünscht haben. Es ist ein Traum, der wahr geworden ist.“

„Ich freue mich sehr, Teil der Datavault AI-Familie zu werden, wodurch wir unseren Kunden die fortschrittlichsten Funktionen in den Bereichen KI, Analytik und sichere Datenmonetarisierung bieten können“, so Frank Tomaino, President von API. „Die Technologie von Datavault AI verändert die Art und Weise, wie Unternehmen Informationen verwalten und monetarisieren, und schafft neue Einnahmequellen bei gleichzeitiger Wahrung von Transparenz und Compliance. Gemeinsam wollen wir die Möglichkeiten des intelligenten Marketings und der Zielgruppenentwicklung neu definieren.“