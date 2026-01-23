    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDatavault AI AktievorwärtsNachrichten zu Datavault AI
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Datavault AI Inc. schließt Übernahme von API Media ab

    Datavault AI Inc. schließt Übernahme von API Media ab
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Der Technologieanbieter API Media erweitert Datavault AI und die patentierte ADIO-Technologie auf den Markt für Live-Outdoor-Events

     

    PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 23. Januar 2026 / Datavault AI Inc. (NASDAQ:DVLT) („Datavault AI” oder das „Unternehmen”), ein führender Anbieter von Technologien für Datenmonetarisierung, Authentifizierung, digitale Interaktion und Tokenisierung realer Vermögenswerte, gab heute bekannt, dass es die zuvor angekündigte Übernahme von API Media Innovation Inc („API”), einem Anbieter von Medieninfrastruktur- und Veranstaltungstechnologielösungen, abgeschlossen hat.

     

    API mit Hauptsitz in New Jersey blickt auf eine jahrzehntelange Tradition in der Bereitstellung innovativer Audio- und Videotechnologien für die Medien-, Sport- und Unterhaltungsbranche zurück. Zu den Kunden von API zählen einige der renommiertesten und gefragtesten Sportstätten und -veranstaltungen, was durch eine engagierte und kundenorientierte Kultur ermöglicht wird, die über Jahrzehnte hinweg gepflegt wurde.

     

    „Wir freuen uns über den Abschluss dieser Übernahme, die einen entscheidenden nächsten Schritt in unserer Strategie zur Skalierung des proprietären Datenmonetarisierungs-Ökosystems von Datavault AI darstellt“, sagte Nathaniel Bradley, Chief Executive Officer von Datavault AI. „Die ikonische Marke und das Know-how von API Media in den Bereichen Multi-Channel-Engagement, Datenüberlagerungsintegration und On-the-Fly-Automatisierung werden voraussichtlich unsere Kernplattform stärken, unsere Kultur bereichern und den Wert steigern, den wir unseren Unternehmenskunden durch verifizierte, tokenisierte Datenbestände bieten. Dies ist ein Sprung nach vorne, den wir uns gewünscht haben, und dies ist das Team, das wir uns gewünscht haben. Es ist ein Traum, der wahr geworden ist.“

     

    „Ich freue mich sehr, Teil der Datavault AI-Familie zu werden, wodurch wir unseren Kunden die fortschrittlichsten Funktionen in den Bereichen KI, Analytik und sichere Datenmonetarisierung bieten können“, so Frank Tomaino, President von API. „Die Technologie von Datavault AI verändert die Art und Weise, wie Unternehmen Informationen verwalten und monetarisieren, und schafft neue Einnahmequellen bei gleichzeitiger Wahrung von Transparenz und Compliance. Gemeinsam wollen wir die Möglichkeiten des intelligenten Marketings und der Zielgruppenentwicklung neu definieren.“

    Seite 1 von 5 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Datavault AI Inc. schließt Übernahme von API Media ab Der Technologieanbieter API Media erweitert Datavault AI und die patentierte ADIO-Technologie auf den Markt für Live-Outdoor-Events PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 23. Januar 2026 / Datavault AI Inc. (NASDAQ:DVLT) („Datavault AI” oder das …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     