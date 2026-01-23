DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft PVA TEPLA AG auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für PVA Tepla von 32 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialanlagenbauer für die Halbleiterindustrie bleibe einer seiner absoluten Anlagefavoriten für 2026, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er verwies dabei vor allem auf die starke Position in der Ultraschall-Metrologie. Hier dürfte man weiter Marktanteile gewinnen. Kuhn rechnet zudem mit schrittweise erholten Margen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:28 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 28,20EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 12:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Michael Kuhn
Analysiertes Unternehmen: PVA TEPLA AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 33
Kursziel alt: 32
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
