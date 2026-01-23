DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Thyssenkrupp Nucera auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Kuhn sieht den Umsatz des ersten Geschäftsquartals etwa 40 Prozent unter Vorjahresniveau. Kurzfristig dürfte sich der Trend beim Wasserstoffkonzern auch nicht bessern, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Februar./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:28 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die thyssenkrupp nucera Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,46 % und einem Kurs von 9,005EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 12:18 Uhr) gehandelt.