RBC stuft Puma SE auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Puma auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Piral Dadhania überarbeitete in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen sein Bewertungsmodell für den Sportwarenhersteller./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 02:37 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 02:37 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,39 % und einem Kurs von 20,53EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 12:30 Uhr) gehandelt.
