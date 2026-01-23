    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDocMorris AG (ex zur Rose) AktievorwärtsNachrichten zu DocMorris AG (ex zur Rose)

    AKTIE IM FOKUS

    Redcare wieder unter Druck - Auch Rossmann plant Online-Apotheke

    Für Sie zusammengefasst
    • Redcare Pharmacy-Aktien fallen auf Dreijahrestief.
    • Konkurrenzdruck durch DM und Rossmann wächst stark.
    • DocMorris-Aktien ebenfalls um 7,1 Prozent gefallen.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wettbewerbssorgen haben die Aktien von Redcare Pharmacy am Freitag nach ihrem Vortages-Stabilisierungsversuch belastet. Sie gingen auf Talfahrt in Richtung des Dreijahrestiefs. Zuletzt büßten die Titel der Online-Apotheke 2,8 Prozent ein auf 58,40 Euro. Der bisher niedrigste Stand seit Januar 2023 stammt mit 55,80 Euro vom Mittwoch. Auch die Titel des direkten Konkurrenten DocMorris standen am Freitag in Zürich mit 7,1 Prozent unter Druck.

    Die Sorgen vor neuem Wettbewerb reißen nach dem Markteintritt der Drogeriekette DM nicht ab. Am Freitag wirkt es nun nach, dass der DM-Konkurrent Rossmann nun auch den Aufbau einer eigenen Online-Apotheke bestätigt hat. Dies hatte beide Aktien im späten Donnerstagshandel schon erste Erholungsgewinne gekostet.

    "Wir beschäftigen uns so intensiv damit, dass ich Ihnen sagen kann: Die Online-Apotheke wird kommen", kündigte der Geschäftsführungssprecher Raoul Roßmann an. Das Apothekenangebot soll demnach aus den Niederlanden heraus gesteuert werden - dem Land, in dem auch Redcare seinen Hauptsitz hat. Zu Zeitpunkt, Umfang und konkreter Ausgestaltung der Online-Apotheke hatte sich Rossmann am Donnerstag aber zunächst nicht weiter geäußert./tih/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,95 % und einem Kurs von 6,38 auf Lang & Schwarz (23. Januar 2026, 12:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -8,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,21 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 155,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von +25,74 %/+263,64 % bedeutet.




    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
