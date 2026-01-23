Redcare wieder unter Druck - Auch Rossmann plant Online-Apotheke

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wettbewerbssorgen haben die Aktien von Redcare Pharmacy am Freitag nach ihrem Vortages-Stabilisierungsversuch belastet. Sie gingen auf Talfahrt in Richtung des Dreijahrestiefs. Zuletzt büßten die Titel der Online-Apotheke 2,8 Prozent ein auf 58,40 Euro. Der bisher niedrigste Stand seit Januar 2023 stammt mit 55,80 Euro vom Mittwoch. Auch die Titel des direkten Konkurrenten DocMorris standen am Freitag in Zürich mit 7,1 Prozent unter Druck.

Die Sorgen vor neuem Wettbewerb reißen nach dem Markteintritt der Drogeriekette DM nicht ab. Am Freitag wirkt es nun nach, dass der DM-Konkurrent Rossmann nun auch den Aufbau einer eigenen Online-Apotheke bestätigt hat. Dies hatte beide Aktien im späten Donnerstagshandel schon erste Erholungsgewinne gekostet.