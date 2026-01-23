Frankreichs Regierung übersteht Misstrauensvoten

PARIS (dpa-AFX) - Im seit Monaten andauernden Haushaltsstreit in Frankreich hat die Minderheitsregierung von Premier Sébastien Lecornu erneut zwei Misstrauensabstimmungen der Opposition überstanden. Keiner der beiden Anträge der Rechtsnationalen von Marine Le Pen einerseits und von Linken, Grünen und Kommunisten andererseits fand im Parlament die erforderliche absolute Mehrheit von 288 Stimmen. Für den Antrag von links stimmten 269 Abgeordnete, für den von rechts 142 Abgeordnete.

Die Misstrauensanträge waren auf die Entscheidung des Premiers gefolgt, den fälligen Haushalt nach erfolglosen Beratungen ohne Abstimmung durchs Parlament zu drücken. Ein Sturz des Mitte-Kabinetts war nicht erwartet worden, weil Lecornu sich mit Zugeständnissen beim Haushalt die Unterstützung der Sozialisten gesichert hatte.