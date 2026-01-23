Am 29. Dezember alles richtig gemacht

Gestern Abend hat Wacker Neuson per ad-hoc-Mitteilung bekanntgegeben, dass die Gespräche mit Doosan Bobcat über einen möglichen Mehrheitserwerb sowie ein Übernahmeangebot nicht weitergeführt werden.Nachbörslich reagierte die Aktie mit einem deutlichen Kursrückgang.🔎 𝗘𝗶𝗻 𝗸𝘂𝗿𝘇𝗲𝗿 𝗥ü𝗰𝗸𝗯𝗹𝗶𝗰𝗸 und welche Rolle der 29. Dezember spielt:Anfang Dezember 2025 hatte Wacker Neuson veröffentlicht, dass man sich in "𝗳𝗼𝗿𝘁𝗴𝗲𝘀𝗰𝗵𝗿𝗶𝘁𝘁𝗲𝗻𝗲𝗻 𝗚𝗲𝘀𝗽𝗿ä𝗰𝗵𝗲𝗻" mit Doosan Bobcat über den Erwerb von rund 63% an Wacker Neuson sowie ein mögliches Übernahmeangebot durch Doosan Bobcat befinde. Ein namentlich genannter strategischer Käufer, ein überzeugender industrieller Fit und eine klare regionale Logik – Wacker Neuson mit starkem Europa-Footprint, Doosan Bobcat mit Schwerpunkt Nordamerika – machten den Case auf den ersten Blick sehr attraktiv. Mit der Doosan Bobcat Germany Frankfurt GmbH mit Sitz in München gab es zudem bereits ein Akquisitionsvehikel.Entsprechend wurde die 𝗚𝗲𝘄𝗶𝗰𝗵𝘁𝘂𝗻𝗴 im Tigris Small & Micro Cap Growth Fund von 𝟭,𝟵% 𝗮𝘂𝗳 𝟰,𝟮% 𝗲𝗿𝗵ö𝗵𝘁.⏳ Im weiteren Verlauf des Dezembers stellte sich jedoch eine 𝗲𝗻𝘁𝘀𝗰𝗵𝗲𝗶𝗱𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗙𝗿𝗮𝗴𝗲 immer deutlicher: Warum kommt kein nächster Schritt? Trotz der Formulierung „fortgeschrittene Gespräche“ blieb ein konkretes Übernahmeangebot aus. Mit zunehmender Zeit veränderte sich dabei nicht die strategische Qualität der Idee – wohl aber das Chance-Risiko-Verhältnis. 𝗨𝗻𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗘𝗶𝗻𝘀𝗰𝗵ä𝘁𝘇𝘂𝗻𝗴 𝘄𝗮𝗿 𝗳𝗼𝗹𝗴𝗲𝗻𝗱𝗲: Je länger Gespräche andauern, ohne zum Abschluss zu kommen, desto größer wird das Risiko, dass sie am Ende scheitern – unabhängig davon, wie sinnvoll der Deal auf dem Papier erscheint. 𝗗𝗶𝗲 𝗠𝗮ß𝗴𝗮𝗯𝗲 𝘄𝗮𝗿 𝗱𝗮𝗵𝗲𝗿: gibt es bis Ende Dezember kein Übernahmeangebot, wird die Aktie reduziert.🎯 Vor diesem Hintergrund haben wir am 29. Dezember bewusst entschieden, die 𝗣𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘃𝗼𝗻 𝟰,𝟮% 𝗮𝘂𝗳 𝟭,𝟬% 𝘇𝘂 𝗿𝗲𝗱𝘂𝘇𝗶𝗲𝗿𝗲𝗻. Zumal die Aktie mit 0,58% den höchsten Performance-Beitrag im Fonds im Dezember geliefert hatte.📉 Die gestrige Meldung bestätigt diese Risikoabwägung.Nachbörslich 𝗳𝗶𝗲𝗹 𝗱𝗶𝗲 𝗔𝗸𝘁𝗶𝗲 𝘂𝗺 𝗿𝘂𝗻𝗱 𝟭𝟲%. Durch die Reduktion konnten rund 50 Basispunkte negativer Performancebeitrag vermieden werden. Gleichzeitig blieb eine kleine Position investiert – für den Fall, dass es doch noch zu einem Übernahmeangebot gekommen wäre.💡 𝙁𝙖𝙯𝙞𝙩Erfolgreiches Investieren bedeutet nicht, sich ausschließlich auf Chancen zu konzentrieren. Es bedeutet, laufend zu hinterfragen, wie sich Risiken entwickeln und rechtzeitig zu handeln, wenn sich das Verhältnis verschiebt. 𝙉𝙞𝙘𝙝𝙩 𝙟𝙚𝙙𝙚 𝙜𝙪𝙩𝙚 𝙄𝙙𝙚𝙚 𝙬𝙞𝙧𝙙 𝙖𝙪𝙘𝙝 𝙯𝙪 𝙚𝙞𝙣𝙚𝙢 𝙜𝙪𝙩𝙚𝙣 𝘿𝙚𝙖𝙡.

