JEFFERIES stuft INTEL CORP auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Intel nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 US-Dollar belassen. Trotz des starken Servergeschäfts und weiter erholter Margen habe der Ausblick des Halbleiterkonzerns die Erwartungen verfehlt, schrieb Blayne Curtis am Freitag. Angesichts weiterer Marktanteilsverluste und einer fehlenden KI-Strategie sehe er bei dem Unternehmen weiter keinen klaren Weg nach vorn./rob/glVeröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 21:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 21:30 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,59 % und einem Kurs von 40,43EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 12:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Blayne Curtis

Analysiertes Unternehmen: INTEL CORP

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



