JEFFERIES stuft INTEL CORP auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Intel nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 US-Dollar belassen. Trotz des starken Servergeschäfts und weiter erholter Margen habe der Ausblick des Halbleiterkonzerns die Erwartungen verfehlt, schrieb Blayne Curtis am Freitag. Angesichts weiterer Marktanteilsverluste und einer fehlenden KI-Strategie sehe er bei dem Unternehmen weiter keinen klaren Weg nach vorn./rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 21:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 21:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,59 % und einem Kurs von 40,43EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 12:40 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Blayne Curtis
Analysiertes Unternehmen: INTEL CORP
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 45
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
