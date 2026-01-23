BERNSTEIN RESEARCH stuft INTEL CORP auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 US-Dollar belassen. Die Kennziffern des Halbleiterkonzerns seien solide ausgefallen, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insbesondere das Geschäft mit Rechenzentren habe sich stark entwickelt, bedingt durch die robuste Nachfrage im Zuge des Ausbaus der KI-Infrastruktur. Nach der jüngsten Kursrally müsse Intel sich aber nun beweisen. Die starke Server-Nachfrage sei real, aber der Konzern scheine das unterschätzt zu haben, da die Produktion nicht hinterherkomme./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 03:40 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 03:40 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,59 % und einem Kurs von 40,43EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 12:40 Uhr) gehandelt.





