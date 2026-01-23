Starke Ausschüttungen
Diese Aktie zahlt satte +3,10 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?
Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Japan Airlines nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Japan Airlines gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,10 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+38,50 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 10,16 und einer akzeptablen
Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Japan Airlines investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +6,62 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Japan Airlines verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,10 %.
Mit +3,10 % Dividendenrendite bietet Japan Airlines ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +38,50 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Japan Airlines für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,10 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 10,16.
Japan Airlines weißt eine Marktkapitalisierung von 6,91 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,10 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Japan Airlines Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.01.2026
Einen schwachen Börsentag erlebt die Japan Airlines Aktie. Sie fällt um -0,62 % auf 16,000€. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Beispielrechnung für 3.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,10 %, eine Investition von etwa 96.775€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|92,00
|+6,98 %
|+3,10 %
|2025
|86,00
|+14,67 %
|+3,28 %
|2024
|75,00
|+200,00 %
|+2,54 %
|2023
|25,00
|0,00 %
|+0,98 %
Warum Japan Airlines für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,10 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +38,50 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 10,16
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Japan Airlines Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|0,00 %
|1 Monat
|+1,90 %
|3 Monate
|-3,59 %
|1 Jahr
|+6,62 %
Informationen zur Japan Airlines Aktie
Es gibt 437 Mio. Japan Airlines Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,91 Mrd. € wert.
Japan Airlines Aktie jetzt kaufen?
Ob die Japan Airlines Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Japan Airlines Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.