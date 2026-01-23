Diese Aktie zahlt satte +3,10 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

Dividenden & passives Einkommen: Mit Japan Airlines nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Japan Airlines gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,10 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +38,50 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 10,16 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Japan Airlines Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.01.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Japan Airlines Aktie. Sie fällt um -0,62 % auf 16,000€. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?