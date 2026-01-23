DZ BANK stuft BASF SE auf 'Halten'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat BASF von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 55 auf 50 Euro gesenkt. Eine weitere Gewinnwarnung des Chemiekonzerns im Rahmen vorläufiger Jahreszahlen habe für Ernüchterung gesorgt, schrieb Peter Spengler in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung. Er senkte seine operativen Gewinnprognosen und geht auch von sinkenden Konsensschätzungen aus./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 09:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 10:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 45,51EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 12:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Peter Spengler
Analysiertes Unternehmen: BASF SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
