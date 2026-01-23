DZ BANK stuft BASF SE auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat BASF von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 55 auf 50 Euro gesenkt. Eine weitere Gewinnwarnung des Chemiekonzerns im Rahmen vorläufiger Jahreszahlen habe für Ernüchterung gesorgt, schrieb Peter Spengler in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung. Er senkte seine operativen Gewinnprognosen und geht auch von sinkenden Konsensschätzungen aus./rob/gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 09:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 10:09 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 45,51EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 12:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Peter Spengler

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



