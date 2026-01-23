BERNSTEIN RESEARCH stuft ERICSSON B auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ericsson nach Zahlen für das Schlussquartal 2025 auf "Underperform" mit einem Kursziel von 73 schwedischen Kronen belassen. Dank der Umsatzentwicklung habe der Netzwerkausrüster die Erwartungen übertroffen, schrieb Ulrich Rathe in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ausschüttungen stünden im Einklang mit den Erwartungen./mis/rob/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 07:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 07:37 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Telefon L.M.Ericsson (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,25 % und einem Kurs von 8,874EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 12:45 Uhr) gehandelt.