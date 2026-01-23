edding AG Adjusts FY 2025 Guidance: What Investors Should Know
edding AG raises its 2025 outlook, forecasting a clear return to profit as cost efficiencies and one-off gains lift expected net results under German GAAP.
- edding AG has adjusted its guidance for the financial year 2025, expecting a higher net result due to improved operational costs and positive one-off effects.
- The expected net profit for edding AG under German GAAP (HGB) is now projected to be between EUR 1.0 million and EUR 2.0 million, a significant increase from the previous range of EUR -1.5 million to EUR +0.5 million.
- The guidance for Group sales revenue and Group operating result (EBIT) under IFRS for 2025 remains unchanged.
- Preliminary financial figures are scheduled to be published on 27 February 2026.
- The edding Group, founded in 1960 and headquartered in Ahrensburg, focuses on quality and responsible action, achieving a turnover of EUR 156.0 million in 2024 with 724 employees.
- EBIT, or Earnings Before Interest and Taxes, is highlighted as the key performance indicator for managing earnings within the edding Group.
