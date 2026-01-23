    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEdding AktievorwärtsNachrichten zu Edding
    edding AG: Prognose für 2025 angepasst – Das sollten Anleger wissen

    Die edding AG blickt optimistischer auf 2025: Dank besserer Kostenstruktur und Sondereffekten hebt das Unternehmen seine Ergebnisprognose deutlich an.

    Foto: maroke - stock.adobe.com
    • Der Vorstand der edding AG passt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an, aufgrund einer verbesserten operativen Kostensituation und positiver Einmaleffekte.
    • Das erwartete Nettoergebnis im Einzelabschluss der edding AG nach HGB liegt nun bei 1,0 bis 2,0 Mio. EUR, zuvor war es zwischen -1,5 Mio. EUR und +0,5 Mio. EUR.
    • Die Prognosekorridore für die Konzernnettoumsatzerlöse und das Konzernbetriebsergebnis nach IFRS (EBIT) bleiben unverändert.
    • Die Veröffentlichung der vorläufigen Geschäftszahlen ist für den 27. Februar 2026 geplant.
    • Die edding Gruppe ist ein internationales Familienunternehmen mit Hauptsitz in Ahrensburg, das Marken wie edding, Legamaster und PLAYROOM vereint.
    • Im Jahr 2024 erzielte die Gruppe mit 724 Mitarbeitenden einen Umsatz von 156,0 Mio. EUR.






