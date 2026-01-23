Deutz - Wird der "ewige Seitwärtstrend" nach oben verlassen?

Tut sich da womöglich Großes? Betrachten Chart-Interessierte den langfristigen Kursverlauf der Deutz-Aktie, dann ist eine erstaunliche Bewegung zu erkennen. Was bei dem Chart sofort auffällt: Die Aktie ist immer für starke Schwankungen gut, wo bei sich per saldo über einen Zeitraum von 30 Jahren nur wenig getan hat: Ende 1997 stand die Deutz-Aktie irgendwo bei sechs Euro – auf einem ähnlichen Niveau stand das Papier im Frühjahr 2025 auch, wobei es Anfang 2025 noch vier Euro waren. Diesen Schwung von Anfang 2025 hat die Aktie mitgenommen und notiert inzwischen bei gut elf Euro. Steht eine grundsätzliche Neubewertung der Aktie an? Weiterlesen

