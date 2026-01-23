WARBURG RESEARCH stuft Kion auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kion vor Zahlen von 70 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang des Lagerbewirtschaftungsausrüsters dürfte sich im vierten Quartal weiter verbessert haben, schrieb Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dieser werde aber wohl allein vom Bereich IT & Services getragen werden./rob/mf/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 65,15EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 12:45 Uhr) gehandelt.