Überraschender Anstieg bei US-Ölbeständen: Das steckt dahinter

Der Anstieg übertraf die Erwartungen der Analysten in einer Reuters-Umfrage. Diese hatten einen Zuwachs von 1,1 Millionen Barrel prognostiziert, sowie die vom American Petroleum Institute gemeldeten 3 Millionen Barrel.

Wie die US-Energieinformationsbehörde (EIA) im am Donnerstag veröffentlichten wöchentlichen Erdölstatusbericht mitteilte, stiegen die US- Rohöl bestände in der Woche bis zum 16. Januar um 3,6 Millionen Barrel auf 426 Millionen Barrel. Laut der EIA stiegen die Benzinvorräte um 6 Millionen Barrel auf 257 Millionen Barrel. Die Lagerbestände an Destillatkraftstoffen erhöhten sich um 3,3 Millionen Barrel auf 132,6 Millionen Barrel.

Laut der Behörde beliefen sich die Rohölimporte im Durchschnitt auf 6,4 Millionen Barrel pro Tag, ein Rückgang um 645.000 Barrel pro Tag gegenüber der Vorwoche. Der Rückgang der Rohölimporte könnte darauf hindeuten, dass inländische Produktionskapazitäten stärker genutzt werden. Dies könnte in erster Linie durch eine höhere Ölförderung in den USA und weniger Bedarf an ausländischen Rohölimporten bedingt sein.

Die Rohölverarbeitung in Raffinerien ging um 354.000 Barrel pro Tag auf 16,6 Millionen Barrel pro Tag zurück. Die Raffinerien arbeiteten mit einer Auslastung von 93,3 Prozent. Der Rückgang der Rohölverarbeitung könnte auf eine verringerte Nachfrage nach raffinierten Produkten hindeuten.

Die Benzinproduktion sank auf 8,8 Millionen Barrel pro Tag, während die Produktion von Destillatkraftstoffen auf 5,1 Millionen Barrel pro Tag zurückging, so die EIA. Die Ölpreise konnten am Freitag steigen, weil geopolitische Risiken den Angebotsausblick belasteten und damit stärker im Fokus standen als die vorsichtigen Lagerdaten. Brent und WTI am Freitag wieder zu, nachdem sie zuvor gefallen waren – zum Beispiel nachdem geopolitische Spannungen (erneute Drohungen gegenüber Iran) wieder stärker bewertet wurden.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,06 % und einem Kurs von 65,69USD auf Lang & Schwarz (23. Januar 2026, 15:11 Uhr) gehandelt.