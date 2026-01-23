    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Was bedeutet es für den Markt?

    765 Aufrufe 765 0 Kommentare 0 Kommentare

    Überraschender Anstieg bei US-Ölbeständen: Das steckt dahinter

    US-Rohölbestände steigen um 3,6 Millionen Barrel auf 426 Millionen, zudem nehmen die Benzin- und Destillatvorräte ebenfalls zu. Der überraschend hohe Anstieg übertrifft sogar Analystenprognosen.

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Rohölbestände steigen um 3,6 Millionen Barrel.
    • Benzin- und Destillatvorräte ebenfalls angestiegen.
    • Rohölimporte sinken, höhere inländische Produktion.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Was bedeutet es für den Markt? - Überraschender Anstieg bei US-Ölbeständen: Das steckt dahinter
    Foto: OpenAI

    Wie die US-Energieinformationsbehörde (EIA) im am Donnerstag veröffentlichten wöchentlichen Erdölstatusbericht mitteilte, stiegen die US-Rohölbestände in der Woche bis zum 16. Januar um 3,6 Millionen Barrel auf 426 Millionen Barrel. Laut der EIA stiegen die Benzinvorräte um 6 Millionen Barrel auf 257 Millionen Barrel. Die Lagerbestände an Destillatkraftstoffen erhöhten sich um 3,3 Millionen Barrel auf 132,6 Millionen Barrel.

    Der Anstieg übertraf die Erwartungen der Analysten in einer Reuters-Umfrage. Diese hatten einen Zuwachs von 1,1 Millionen Barrel prognostiziert, sowie die vom American Petroleum Institute gemeldeten 3 Millionen Barrel.

    Laut der Behörde beliefen sich die Rohölimporte im Durchschnitt auf 6,4 Millionen Barrel pro Tag, ein Rückgang um 645.000 Barrel pro Tag gegenüber der Vorwoche. Der Rückgang der Rohölimporte könnte darauf hindeuten, dass inländische Produktionskapazitäten stärker genutzt werden. Dies könnte in erster Linie durch eine höhere Ölförderung in den USA und weniger Bedarf an ausländischen Rohölimporten bedingt sein.

    Die Rohölverarbeitung in Raffinerien ging um 354.000 Barrel pro Tag auf 16,6 Millionen Barrel pro Tag zurück. Die Raffinerien arbeiteten mit einer Auslastung von 93,3 Prozent. Der Rückgang der Rohölverarbeitung könnte auf eine verringerte Nachfrage nach raffinierten Produkten hindeuten.

    Öl (Brent)

    +2,56 %
    +3,98 %
    +4,94 %
    -0,12 %
    -18,05 %
    -26,29 %
    +17,11 %
    +96,92 %
    +3,35 %
    ISIN:XC0009677409WKN:967740

    Die Benzinproduktion sank auf 8,8 Millionen Barrel pro Tag, während die Produktion von Destillatkraftstoffen auf 5,1 Millionen Barrel pro Tag zurückging, so die EIA. Die Ölpreise konnten am Freitag steigen, weil geopolitische Risiken den Angebotsausblick belasteten und damit stärker im Fokus standen als die vorsichtigen Lagerdaten. Brent und WTI am Freitag wieder zu, nachdem sie zuvor gefallen waren – zum Beispiel nachdem geopolitische Spannungen (erneute Drohungen gegenüber Iran) wieder stärker bewertet wurden.

    Öl (WTI)

    +2,60 %
    +4,03 %
    +3,21 %
    -1,06 %
    -20,46 %
    -26,67 %
    +15,02 %
    +85,87 %
    -34,03 %
    ISIN:XC0007924514WKN:792451

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,06 % und einem Kurs von 65,69USD auf Lang & Schwarz (23. Januar 2026, 15:11 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Was bedeutet es für den Markt? Überraschender Anstieg bei US-Ölbeständen: Das steckt dahinter US-Rohölbestände steigen um 3,6 Millionen Barrel auf 426 Millionen, zudem nehmen die Benzin- und Destillatvorräte ebenfalls zu. Der überraschend hohe Anstieg übertrifft sogar Analystenprognosen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     