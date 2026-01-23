Fortinet - Aktie legt am 23.01.2026 stark zu

Die Fortinet Aktie notiert aktuell bei 69,05€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,70 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,10 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,59 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Fortinet Aktie. Nach einem Plus von +1,59 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 69,05€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Fortinet ist ein führendes Unternehmen im Bereich Cybersicherheit, das innovative Lösungen zur Netzwerk- und Datensicherheit bietet. Mit einer breiten Produktpalette und einer starken Marktstellung konkurriert es mit Branchengrößen wie Cisco und Palo Alto Networks. Die Security Fabric-Plattform bietet einen einzigartigen Vorteil durch ihre umfassende Integration und Effizienz.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Fortinet Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -9,61 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fortinet Aktie damit um +4,92 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,87 %. Im Jahr 2026 gab es für Fortinet bisher ein Plus von +1,11 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,18 % geändert.

Fortinet Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,92 % 1 Monat -4,87 % 3 Monate -9,61 % 1 Jahr -30,01 %

Informationen zur Fortinet Aktie

Es gibt 744 Mio. Fortinet Aktien. Damit ist das Unternehmen 51,22 Mrd.EUR € wert.

Fortinet Aktie jetzt kaufen?

Ob die Fortinet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fortinet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.