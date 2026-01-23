    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsProcter & Gamble AktievorwärtsNachrichten zu Procter & Gamble

    Bei diesem US-Konsumgüter-Riesen ist JPMorgan jetzt BULLISH!

    JPMorgan hebt sein Kursziel für Procter & Gamble an und setzt auf eine Erholung im zweiten Halbjahr. Mit positiven Wachstumsprognosen und einer starken Umstrukturierung könnte die Aktie wieder steigen.

    JPMorgan hat seine Einschätzung für die Aktie von Procter & Gamble (P&G) von "Neutral" auf "Übergewichten" angehoben und sieht Potenzial für eine starke Kursrallye im zweiten Halbjahr. Nach einem enttäuschenden Jahr, in dem die Aktien des Haushalts- und Konsumgüterkonzerns mehr als zehn Prozent an Wert verloren haben, erwarten die Analysten nun eine rasche Erholung.

    Die US-Bank hat ihr Kursziel für P&G auf 165 US-Dollar erhöht. Das sind elf Prozent mehr als der Donnerstags-Schlusskurs von 157 US-Dollar. Dieser Optimismus kommt nach der Bekanntgabe der Ergebnisse für das zweite Geschäftsquartal, in dem das Unternehmen mit einem bereinigten Gewinn von 1,88 US-Dollar je Aktie die Schätzungen der Analysten leicht übertraf. Der Umsatz von 22,21 Milliarden US-Dollar blieb hingegen hinter den Erwartungen zurück.

    Laut Analystin Andrea Teixeira ist P&G in der Lage, das organische Umsatzwachstum im zweiten Halbjahr deutlich zu steigern und die Margen mittelfristig zu verbessern. Sie sieht das Unternehmen gut positioniert, um zu den historischen Bewertungsmultiplikatoren zurückzukehren und das Wachstum wieder anzukurbeln.

    Die optimistischen Erwartungen gründen sich auf das positive Signal des Managements in der jüngsten Telefonkonferenz zur Ergebnisvorlage. Dort wies es darauf hin, dass das Unternehmen im zweiten Halbjahr ein beschleunigtes Wachstum im Bereich der organischen Umsätze erreichen kann. Damit kehrt es zu Wachstumsraten von 2 bis 3 Prozent zurück, nachdem es im ersten Halbjahr eine Flaute gab. Besonders positiv hervorgehoben wurde dabei das Auslandsgeschäft, das mit einem Plus von 3 Prozent in den Märkten außerhalb der USA glänzte.

    Für Teixeira stellt das zweite Quartal den Tiefpunkt des Geschäftsjahres dar. Im weiteren Jahresverlauf rechnet sie mit einer Erholung, die unter anderem durch die schwierigen Vergleichszahlen des Vorjahres und eine mögliche Rückgewinnung von Marktanteilen im Heimatmarkt USA unterstützt wird.

    Die Analystin hat ihre Gewinnprognosen für das Geschäftsjahr 2026 unverändert gelassen, ihre Erwartungen für die Jahre 2027 und 2028 jedoch deutlich angehoben. Als treibende Kraft sieht sie eine Unternehmensumstrukturierung, die den Margen zusätzlichen Spielraum verschaffen und das Wachstum erneut anstoßen dürfte.

    Trotz der bestehenden Risiken, insbesondere im Hinblick auf die schwierige Aufgabe, Marktanteile zurückzugewinnen, vertraut Teixeira auf P&G. Sie hebt hervor, dass das Unternehmen über ein enormes Marketingbudget sowie fortlaufende Investitionen in künstliche Intelligenz verfügt – Faktoren, die langfristig zu einer Verbesserung der Rendite führen sollten.

    Mit ihrer Einschätzung ist JPMorgan nicht alleine: Laut S&P Global Market Intelligence empfehlen 14 Analysten die Aktie zum Kauf, 10 raten zum Halten und zwei zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 166,27 US-Dollar. 

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Procter & Gamble Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 128,4EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 15:27 Uhr) gehandelt.




