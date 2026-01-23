ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Intel auf 'Market-Perform' - Ziel 36 Dollar
- Bernstein stuft Intel auf "Market-Perform" ein.
- Kursziel bleibt bei 36 US-Dollar, solide Kennzahlen.
- Starke Server-Nachfrage, Produktion hinkt hinterher.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 US-Dollar belassen. Die Kennziffern des Halbleiterkonzerns seien solide ausgefallen, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insbesondere das Geschäft mit Rechenzentren habe sich stark entwickelt, bedingt durch die robuste Nachfrage im Zuge des Ausbaus der KI-Infrastruktur. Nach der jüngsten Kursrally müsse Intel sich aber nun beweisen. Die starke Server-Nachfrage sei real, aber der Konzern scheine das unterschätzt zu haben, da die Produktion nicht hinterherkomme./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 03:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 03:40 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie
Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,24 % und einem Kurs von 40,12 auf Tradegate (23. Januar 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um -3,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,77 %.
Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 191,35 Mrd..
Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 50,00USD was eine Bandbreite von -12,86 %/+24,49 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Intel - 855681 - US4581401001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Intel. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Intel eingestellt.
Deshalb nehme ich immer nach 100-150% was vom Tisch. Vermutlich kommen heute die Schlaumeier, und 10-20 Euro Vorhersager.Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif
Bei Intel geht es weniger um Computer sondern darum, dass Kunden Intels Foundry wahrnehmen. Da bei TSMC und zunehmend auch bei Samsung Fertigungsengpässe entstehen, sind potentielle Kunden geradezu gezwungen, sich nach einer anderen Foundry umzusehen. Da bleibt nur noch Intel für die fortschrittlichsten Nodes. Auch wenn Intel nur dritte Wahl ist, beschert der KI Hype Intel voraussichtlich Kundschaft, auch wenn Intels 18A und 14A Prozesse bis vor kurzem noch als nicht konkurrenzfähig genug eingestuft wurden.
Hoffentlich haben sich bei 18 Euro nicht so viel rausquatschen lassen. Ruhe seit der Zeit.....