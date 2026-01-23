GOLDMAN SACHS stuft Vonovia auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 37,00 auf 36,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator sieht europäische Immobilienwerte als wichtigen Bestandteil zur Diversifizierung von Portfolios. Es seien reale Assets, die eine Absicherung gegenüber geopolitischen Risiken, einer Tech-Blase und hohen Bewertungen böten. Unter den deutschen Branchenvertretern empfiehlt er aber nur Vonovia zum Kauf./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 22:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 24,21EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Jonathan Kownator

Analysiertes Unternehmen: Vonovia

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 36,60

Kursziel alt: 37,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



