GOLDMAN SACHS stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 250 auf 255 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ben Rada Martin sieht den Baustoffkonzern vor einer mehrjährigen Wachstumsstory. Das operative Ergebnis dürfte zwischen 2024 und 2030 im Schnitt um 6 Prozent per annum steigen, schrieb er am Donnerstagabend./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 23:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 236,7EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 13:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Ben Rada Martin
Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 255
Kursziel alt: 250
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
