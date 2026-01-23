    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Starcar wird abgewickelt - mehr als 600 Jobs betroffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Starcar wird abgewickelt, kein Käufer gefunden.
    • Nur 170 Mitarbeiter verwerten 10.000 Fahrzeuge.
    • Warnung vor Betrug: E-Mails kritisch prüfen!
    Starcar wird abgewickelt - mehr als 600 Jobs betroffen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der insolvente Hamburger Autovermieter Starcar und all seine Tochtergesellschaften werden abgewickelt. Es konnte kein neuer Eigentümer gefunden werden, wie Insolvenzverwalter Christoph Morgen mitteilte. Der Geschäftsbetrieb der Starcar-Gruppe werde daher angesichts des fehlenden Interesses aus der Branche oder von Finanzinvestoren vollständig eingestellt. Von den ehedem 615 Vollzeitbeschäftigten arbeiteten nun noch rund 170 im Unternehmen, um die noch gut 10.000 Fahrzeuge zu verwerten.

    Starcar hatte im Oktober 2025 Insolvenz angemeldet

    Starcar hatte im vergangenen Oktober Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen war den Angaben zufolge einer der führenden Mobilitätsdienstleister mit zahlreichen Standorten im gesamten Bundesgebiet.

    Der Markt für Autovermietungen in Deutschland sei eng besetzt und stehe vor vielfältigen Herausforderungen, sagte Morgen. "Deshalb ist ein ernsthaftes Interesse an der Weiterführung der Gruppe oder Teilen davon leider ausgeblieben."

    Verwertung der Fahrzeuge ausschließlich über Automobilhandel

    Die Verwertung der Fahrzeuge erfolge ausschließlich über den Automobilhandel. Derzeit gebe es noch 23 Standorte, wo die Fahrzeuge angenommen würden. Gleichzeitig laufe die Rückgabe an die Leasinggeber und Partner auf Hochtouren.

    Im Zusammenhang mit der Insolvenz der Starcar-Gruppe warnte der Insolvenzverwalter vor betrügerischen E-Mails. "Unbekannte Dritte versuchen, unter Ausnutzung der Situation Daten abzugreifen oder Zahlungen zu veranlassen." Morgen appellierte daher, jede Mail kritisch zu prüfen und im Verdachtsfall keine Zahlungen zu leisten./klm/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Starcar wird abgewickelt - mehr als 600 Jobs betroffen Der insolvente Hamburger Autovermieter Starcar und all seine Tochtergesellschaften werden abgewickelt. Es konnte kein neuer Eigentümer gefunden werden, wie Insolvenzverwalter Christoph Morgen mitteilte. Der Geschäftsbetrieb der Starcar-Gruppe werde …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     