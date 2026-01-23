Meta vs. Musk: Threads knackt Rekorde und überholt X auf Smartphones

Allerdings dominiert das Musk-Netzwerk weiterhin bei der Web-Nutzung, mit rund 145 Millionen täglichen Besuchern. Doch Threads konnte besonders durch die enge Verzahnung mit Metas populären Apps wie Instagram und Facebook an Zugkraft gewonnen. Features wie neue Funktionen für Content-Ersteller und die Einführung von Direktnachrichten und Communities trugen ebenfalls zu mehr Traffic bei.

Laut einer aktuellen Analyse von Similarweb verzeichnete Threads Anfang Januar 2026 rund 141,5 Millionen täglich aktive Nutzer auf iOS und Android, während X nur etwa 125 Millionen mobile Nutzer auf seine Seiten zog.

Threads hatte bereits 2025 einen bedeutenden Meilenstein von über 400 Millionen monatlich aktiven Nutzern erreicht. Das Wachstum scheint ungebrochen, da die Nutzerzahlen kontinuierlich steigen. Neben dem mobilen Erfolg wird die Web-Nutzung von Threads jedoch noch ausgebremst. Laut Similarweb verzeichnete die Plattform in der ersten Januarwoche 2026 nur rund 8,5 Millionen tägliche Besuche auf ihrer Website, während X nach wie vor mehr als 150 Millionen Web-Nutzer anzieht.

Auch auf dem Werbemarkt will Threads X ab sofort mehr Konkurrenz machen. Der wird ab dem 26. Januar schrittweise personalisierte Anzeigen in den Timelines der Nutzer einblenden. Bisher wurden die Werbeformate nur in Testphasen für eine kleine Nutzergruppe ausgerollt. Nun erfolgt die breit angelegte Einführung.

Die Anzeigen auf Threads werden mit dem gleichen KI-gestützten System wie auf den anderen Meta-Plattformen, etwa Facebook und Instagram, personalisiert. Die weltweite Einführung soll jedoch einige Monate in Anspruch nehmen, wobei anfänglich nur wenige Anzeigen angezeigt werden. Meta betont, dass die Nutzer nicht sofort von einer Überschwemmung an Werbeanzeigen ausgehen sollen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 548EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 14:11 Uhr) gehandelt.





